В Самаре проходит Забег.РФ

В субботу, 23 мая, на Последней миле стадиона "Солидарность Самара Арена" проходит всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ.

Жители и гости Самары выйдут на старт одновременно с представителями других регионов страны 🇷🇺

В программе дистанции от 1 до 21.1 км, а также инклюзивный забег. Дистанции доступны для участников любого возраста и уровня спортивной подготовки.

Напутственные слова любителям спорта и здорового образа жизни адресовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, сообщает пресс-служба минспорта.