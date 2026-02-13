16+
Сотрудников НОВИКОМа наградили за победы в корпоративных соревнованиях ВФСО "Трудовые резервы"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудникам банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) вручили награды за выдающиеся результаты в соревнованиях, организованных Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Трудовые резервы". Торжественная церемония прошла в Министерстве спорта Российской Федерации.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В течение прошлого года более 200 сотрудников НОВИКОМа принимали участие в масштабных спортивных соревнованиях ВСФО "Трудовые резервы", которые проходили по всей стране. В общей сложности в 2025 году работники банка завоевали 39 медалей в различных видах спорта, а в некоторых продемонстрировали стабильно выдающиеся результаты. Так, второй год подряд НОВИКОМ получил награду за высокие результаты в практической стрельбе. Отдельно была отмечена активная деятельность организаторов команды банка.

"Гордимся тем, что наши коллеги из года в год демонстрируют высокие спортивные результаты. Умение ставить перед собой амбициозные задачи, преодолевать трудности, действовать стратегически и сообща и в итоге достигать цели — это те качества, которые ценятся в любом деле, будь то спорт или банковское обслуживание. Уверена, впереди у спортсменов НОВИКОМа еще немало громких побед", — отметила старший вице-президент банка Ольга Карасева.

Создание условий для участия сотрудников в спортивных и интеллектуальных соревнованиях является неотъемлемой частью кадровой и социальной политики НОВИКОМа. Работники банка являются активными участниками крупных всероссийских мероприятий "Гонка героев", "Лыжня России", акций "На работу на велосипеде", "День донора". Благодаря победам команды банка НОВИКОМ является обладателем титула "Самого интеллектуального банка 2025 года".

