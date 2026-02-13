Авито запускает спецтрек для молодых предпринимателей в сфере креативных индустрий

Авито Услуги поможет молодым талантам превратить увлечение в системный бизнес — компания стала партнером федерального конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ". Организаторы: Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП и фонд "Молодежная предпринимательская инициатива". Команда Авито Услуг обеспечит экспертное сопровождение участников на этапах конкурса — от разработки концепции до первых сделок.

Совместная номинация "Креативные индустрии" ориентирована на представителей различных творческих профессий: дизайнеров, маркетологов, IT-специалистов, фото- и видеопродакшн. После прохождения этапа обучения все конкурсанты получат "стартовый капитал" в виде бонусов на продвижение услуг на платформе Авито. Участникам шорт-листа по итогам оценки проектов будет доступна эксклюзивная рыночная аналитика и персональная консультация по стратегии. Победителей ждет комплексная поддержка: бюджет на продвижение, доступ к эксклюзивной аналитике и сессии с топ-менеджментом компании для стратегического разбора бизнеса.

"Авито поддерживает главную идею конкурса Корпорации МСП — вдохновить молодых предпринимателей и тех, кто только придумал бизнес-идею, на старт и развитие своего дела. Мы выступили партнером номинации для творческих специальностей. На Авито исполнитель получает выход на аудиторию в 72 млн пользователей из всех регионов страны, напрямую общается с заказчиком и может развивать бизнес с помощью технологий. Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий уже представлен у нас. В 2025 году услуги креативного сектора продемонстрировали динамичное развитие: спрос на задачи в сфере IT, дизайна и маркетинга вырос в 2 раза по сравнению с прошлым периодом. Цифровые платформы развивают креативное предпринимательство, стирая границы и кратно ускоряя весь процесс работы с заказчиками", — рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

В 2026 году в конкурсе "Создай НАШЕ" увеличен максимальный возраст конкурсантов. Подавать заявки теперь могут начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет. Заявиться можно по одному из двух направлений: "Молодежь без бизнеса" или "Бизнес до трех лет".

"Развитие креативных индустрий в России сегодня по сути находится в руках молодежи. Доля молодых предпринимателей до 35 лет в этой сфере в два раза больше, чем среди возрастной группы старше 36 лет. При этом сама сфера креативных индустрий еще только продолжает формироваться. Поэтому поддержка партнеров позволит участникам лучше понять рынок и определить свои конкурентные преимущества, чтобы не идти на ощупь при старте своего дела, а опираться на релевантные данные и экспертную поддержку", — отметила заместитель генерального директора корпорации МСП Юлия Ждан.

Прием заявок на конкурс "Создай НАШЕ" продлится до 10 марта. После окончания приема заявок участники пройдут обучение на Цифровой платформе МСП.РФ по треку "Предпринимательство" и разработают проект запуска нового бизнеса или масштабирования действующего.

"Вовлечение крупных игроков рынка в поддержку молодежного предпринимательства становится само по себе ценным ресурсом для молодых креативных и амбициозных людей, которые только начинают свой путь в бизнесе. Такие партнерские номинации позволяют усилить эффект конкурса и охватить большее количество участников, которые получат толчок в развитии собственного дела в различных сферах", — заявил директор дивизиона развития молодежных инициатив АСИ Дмитрий Федоров.

Имена 100 победителей, которые получат по 1 млн от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива", будут объявлены в рамках форума молодых предпринимателей. Он состоится в мае 2026 года в Москве и соберет участников из разных городов России. Вместе с грантами лауреаты получат возможность бесплатно пройти специальную акселерационную программу Корпорации МСП.

Напомним, федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" — это совместный проект АСИ, Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые конкурс проводился в 2024 году.