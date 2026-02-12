16+
Банки Финансы

ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на делегирование полномочий в цифровом формате

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Банк ВТБ заметил рост спроса у малого и среднего бизнеса на инструменты для электронного документооборота. В первую очередь, это квалифицированная электронная подпись (КЭП) и машиночитаемая доверенность (МЧД). Это происходит на фоне значительного структурного сдвига в деловой среде России: уже до 70% всех деловых операций могут проводиться исключительно в электронном формате.

Ранее на банковских форумах эксперты отмечали, что цифровая трансформация перестала быть конкурентным преимуществом для бизнеса, став необходимостью. В условиях изменения требований регуляторов и контрагентов, электронный документооборот (ЭДО) и легальное делегирование полномочий становятся обязательными для работы. Принятые законы о персональных данных и о критической информационной инфраструктуре, требуют от малых компаний соблюдения тех же стандартов цифровой безопасности, что и от крупных игроков.

Сам ВТБ выступил накануне с новым предложением, призванным упростить жизнь предпринимателей. Теперь клиенты могут оформить в банке комплект, который сразу включает 10 машиночитаемых доверенностей и квалифицированную электронную подпись для представителя сроком на год. Это избавляет от необходимости визитов в разные инстанции, тем более что по статистике ВТБ, владельцы бизнеса предпочитают использовать разные доверенности в зависимости от задач сотрудников.

"Переход на электронный документооборот активно продолжается. Вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность, особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики. Новые решения помогают предпринимателям работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды", — подчеркивает Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Таким образом, рынок МСБ в России проходит стресс-тест на цифровую зрелость: если раньше внедрение ЭДО было связано с желанием ускорить процессы, то сегодня оно становится ключевым условием для успешной конкуренции.

