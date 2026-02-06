ВТБ выяснил, кто чаще становится жертвой мошенников

ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые в прошлом году попадались на уловки мошенников. Женщины чаще мужчин страдали от их обмана — 54% против 46%, годом ранее соотношение было 50/50.

По данным исследования ВТБ, женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет (50 лет среди женщин, 46 лет — у мужчин), год назад — около 40 лет.

Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов. На Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область — более 7%. В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области.

"Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Звонок с мольбой о помощи "от ребенка" или сообщение о "блокировке счета" с требованием срочно перевести деньги на "безопасный счет" — это спланированные атаки на их эмоциональное состояние и социальную роль. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников", — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

В ВТБ действует программа бесплатного страхования пенсионеров, которая распространяется на клиентов, получающих пенсию в банке. Страхование покрывает случаи, связанные с переходом на фишинговые сайты, переводами средств под влиянием обмана, хищением данных карты, установкой вредоносного ПО, а также кражей наличных, снятых в банкомате. В 2025 году банк возместил пострадавшим клиентам более 200 млн рублей.

ВТБ реализует комплексную программу защиты клиентов, которая направлена на выявление атипичного поведения и предупреждение о рисках через все доступные каналы связи. При установке приложений для удаленного доступа к смартфону или звонках с подозрительных номеров банк предупреждает клиента о мошеннической атаке. Для дополнительной безопасности клиенты могут самостоятельно устанавливать лимиты на операции, включая самоограничения на потребительские онлайн-кредиты, досрочный вывод средств с депозитов или операции без карты в банкомате. Также в ВТБ доступна возможность сообщить о мошеннической операции через личный кабинет, пожаловаться на номер злоумышленников и установить определитель номеров.