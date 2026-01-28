16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк: специалист по банковской безопасности рассказал о борьбе с мошенниками Аналитик рассказала, как банки в РФ выбирают меры послабления по кредитам Эксперт ОТП Банка рассказал об изменениях рынка автокредитования в России Рыночная ипотека становится доступнее Жители Cамары получили выплаты СберСтрахования жизни на 700 млн рублей

Банки Финансы

ОТП Банк: специалист по банковской безопасности рассказал о борьбе с мошенниками

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В последнее время схемы финансовых преступлений, к сожалению, эволюционируют. Подробнее на данном вопросе остановился и мнением поделился начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка Рустам Габитов.

"Мошеннические схемы действительно эволюционируют - становятся короче, более дробными, одноразовыми. Парадокс в том, что именно это повышает их заметность при наличии сквозных идентификаторов, и это может работать, сколько бы карт и счетов не было, особенно при наличии уже внедренных лимитов на SIM в одни руки", - говорит Рустам Габитов.

Эксперт добавляет, что в 2026 году в России можно будет увидеть заметный рост выявленных дроп-карт и номеров. И все из-за запуска антифрод-систем.

"Полагаю, что можно говорить о росте в полтора-два раза. Если запуск ГИС "Антифрод" и межотраслевой обмен данными пройдут быстрее установленного срока, то рост выявлений единовременно увеличится, потом после "ограничивающих" мер будет последовательное снижение. При этом важно правильно интерпретировать эти цифры. Речь идет не о всплеске мошенничества, а о росте прозрачности. Система начинает фиксировать то, что раньше не всегда находилось в поле зрения - цепочки, повторяемость, поведенческие паттерны", - поясняет Рустам Габитов.

При этом специалист по банковской безопасности отмечает, что Банк России последовательно занимает взвешенную позицию - не только усиливает требования, но и видит возможность корректировки избыточных ограничений. Это принципиально для сохранения доверия и устойчивости системы.

По мнению Габитова главный риск следующего этапа - перевыявление. Как говорит эксперт, антифрод не должен превращаться в "кувалду".

"Важно помочь вовремя предотвратить мошенничество, но не бить тех, кого он защищает. Поэтому критически важно, чтобы наряду с "красным флажком" работала и "зеленая кнопка" - быстрый и прозрачный механизм снятия ограничений при отсутствии рецидивов или при ошибке системы. В этом смысле антискам-хаб на портале "Госуслуги" должен развиваться как интерфейс баланса, арбитра, превентивного действия, а дальнейшее движение - это распределенная координация на уровне как платежной инфраструктуры, так и других участников", - добавляет эксперт.

При наличии механизма ответственности всех участников рынка такой подход позволяет усиливать защиту, не увеличивая "испытаний" для добросовестных клиентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1