ОТП Банк: специалист по банковской безопасности рассказал о борьбе с мошенниками

В последнее время схемы финансовых преступлений, к сожалению, эволюционируют. Подробнее на данном вопросе остановился и мнением поделился начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка Рустам Габитов.

"Мошеннические схемы действительно эволюционируют - становятся короче, более дробными, одноразовыми. Парадокс в том, что именно это повышает их заметность при наличии сквозных идентификаторов, и это может работать, сколько бы карт и счетов не было, особенно при наличии уже внедренных лимитов на SIM в одни руки", - говорит Рустам Габитов.

Эксперт добавляет, что в 2026 году в России можно будет увидеть заметный рост выявленных дроп-карт и номеров. И все из-за запуска антифрод-систем.

"Полагаю, что можно говорить о росте в полтора-два раза. Если запуск ГИС "Антифрод" и межотраслевой обмен данными пройдут быстрее установленного срока, то рост выявлений единовременно увеличится, потом после "ограничивающих" мер будет последовательное снижение. При этом важно правильно интерпретировать эти цифры. Речь идет не о всплеске мошенничества, а о росте прозрачности. Система начинает фиксировать то, что раньше не всегда находилось в поле зрения - цепочки, повторяемость, поведенческие паттерны", - поясняет Рустам Габитов.

При этом специалист по банковской безопасности отмечает, что Банк России последовательно занимает взвешенную позицию - не только усиливает требования, но и видит возможность корректировки избыточных ограничений. Это принципиально для сохранения доверия и устойчивости системы.

По мнению Габитова главный риск следующего этапа - перевыявление. Как говорит эксперт, антифрод не должен превращаться в "кувалду".

"Важно помочь вовремя предотвратить мошенничество, но не бить тех, кого он защищает. Поэтому критически важно, чтобы наряду с "красным флажком" работала и "зеленая кнопка" - быстрый и прозрачный механизм снятия ограничений при отсутствии рецидивов или при ошибке системы. В этом смысле антискам-хаб на портале "Госуслуги" должен развиваться как интерфейс баланса, арбитра, превентивного действия, а дальнейшее движение - это распределенная координация на уровне как платежной инфраструктуры, так и других участников", - добавляет эксперт.

При наличии механизма ответственности всех участников рынка такой подход позволяет усиливать защиту, не увеличивая "испытаний" для добросовестных клиентов.