НОВИКОМ поддержал обновление технической базы завода в Ростовской области

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию в обеспечение договора займа одному из ведущих российских производителей крепежных и металлических изделий — Шахтинскому метизному заводу. Гарантия выдана в пользу Регионального фонда развития промышленности Ростовской области (ФРП), который реализует программы льготного финансирования бизнеса.

На полученные от ФРП средства завод закупит новое оборудование. Это позволит расширить ассортимент выпускаемых изделий, увеличить объемы производства и нарастить количество выполняемых заказов. Денежные средства предоставлены предприятию в рамках реализации региональной программы "Снижение издержек". По данным Министерства Экономического развития Ростовской области, благодаря своей эффективности эта программа является на сегодняшний день самой востребованной у предприятий промышленного сектора экономики.

"Государственные программы льготного финансирования — эффективный инструмент, который поступательно развивает российскую экономику. Благодаря системной поддержке все больше предприятий по всей стране проводят модернизацию производственных мощностей, осваивают выпуск новых видов продукции, в том числе импортозамещающей, создают новые рабочие места. Со своей стороны НОВИКОМ предоставляет обеспечение по займам ФРП в виде банковских гарантий, благодаря которым компании могут оперативно получать финансирование", — отметила управляющий филиалом банка в Ростове-на-Дону Юлия Коваленко.

Шахтинский метизный завод производит крепежные и металлические изделия и поставляет их на предприятия крупных холдингов, входящих в Госкорпорацию Ростех. Продукция завода используется на промышленных и приборостроительных предприятиях, а также в авиационной, космической и других отраслях.