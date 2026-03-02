16+
Банки Финансы

НОВИКОМ поддержал обновление технической базы завода в Ростовской области

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) предоставил банковскую гарантию в обеспечение договора займа одному из ведущих российских производителей крепежных и металлических изделий — Шахтинскому метизному заводу. Гарантия выдана в пользу Регионального фонда развития промышленности Ростовской области (ФРП), который реализует программы льготного финансирования бизнеса.

Фото: предоставлено Новикомбанком

На полученные от ФРП средства завод закупит новое оборудование. Это позволит расширить ассортимент выпускаемых изделий, увеличить объемы производства и нарастить количество выполняемых заказов. Денежные средства предоставлены предприятию в рамках реализации региональной программы "Снижение издержек". По данным Министерства Экономического развития Ростовской области, благодаря своей эффективности эта программа является на сегодняшний день самой востребованной у предприятий промышленного сектора экономики.

"Государственные программы льготного финансирования — эффективный инструмент, который поступательно развивает российскую экономику. Благодаря системной поддержке все больше предприятий по всей стране проводят модернизацию производственных мощностей, осваивают выпуск новых видов продукции, в том числе импортозамещающей, создают новые рабочие места. Со своей стороны НОВИКОМ предоставляет обеспечение по займам ФРП в виде банковских гарантий, благодаря которым компании могут оперативно получать финансирование", — отметила управляющий филиалом банка в Ростове-на-Дону Юлия Коваленко.

Шахтинский метизный завод производит крепежные и металлические изделия и поставляет их на предприятия крупных холдингов, входящих в Госкорпорацию Ростех. Продукция завода используется на промышленных и приборостроительных предприятиях, а также в авиационной, космической и других отраслях.

