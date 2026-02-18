Банк Ростеха выдал экспресс-гарантии на обустройство водопровода в Мариуполе

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выдал экспресс-гарантии в пользу подрядной организации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" (АО "Юго-Западная ЭСК"). Финансирование, направленное на восстановление коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, позволит решить острую проблему нехватки воды в Мариуполе.
Экспресс-гарантии, выданные НОВИКОМом, дали возможность наладить электроснабжение двух насосных станций Павлопольского технического водопровода, возводимого в Донецкой Народной Республике. По завершении строительства сооружение будет способно перебрасывать порядка 90−100 тыс. кубометров воды в сутки. Таким образом, усилия специалистов позволят исключить перебои в водоснабжении для более чем 350 тыс. жителей Мариуполя.
Экспресс-гарантия является одним из самых востребованных продуктов в линейке НОВИКОМа для сегмента малого и среднего бизнеса. Он дает бизнесу возможность участвовать в закупках, не замораживая собственные денежные средства, а также получать авансирование для исполнения контрактов.
По итогам 2025 года количество выданных экспресс-гарантий выросло в 1,6 раз, а объем портфеля — в три раза превысил показатель 2024 года. Росту гарантийного портфеля способствуют удобные дистанционные каналы продаж и один из лучших тарифов на рынке — от 1,36% годовых.
"НОВИКОМ планомерно развивает финансовые инструменты для малого и среднего бизнеса. Выдавая экспресс-гарантии на максимально выгодных условиях, банк участвует в модернизации производств, укреплении инфраструктуры регионов, повышении качества жизни людей. В этом контексте результаты сотрудничества с энергетиками Донбасса — это наш общий вклад в процветание региона и благополучие его жителей", — сказал старший вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса банка НОВИКОМ Денис Есипенок.
АО "Юго-Западная ЭСК" — системообразующая территориальная сетевая организация на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Компания осуществляет оперативно—технологическое управление объектами электросетевого хозяйства, которые не относятся к единой общероссийской электрической сети.
