Банки Финансы

Сбер: жители Самары смогут направлять обращения в управляющие компании онлайн

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре при участии Сбера и Государственной жилищной инспекции Самарской области были представлены цифровые инструменты, которые меняют подход к работе управляющих компаний и делают взаимодействие жителей с ЖКХ проще, прозрачнее и более контролируемо. Новые решения позволяют собственникам квартир направлять обращения онлайн, отслеживать их исполнение и получать актуальную информацию о доме в удобном цифровом формате - в рамках единой цифровой экосистемы, разрабатываемой совместно бизнесом и регулятором.

Фото: предоставлено пресс-службой ГЖИ Самарской области

Практическое знакомство с возможностями сервисов прошло в рамках отраслевого семинара для управляющих компаний Самарской области. Мероприятие было организовано Сбером совместно с региональным правительством, ГЖИ Самарской области, компаниями Doma.ai и Домклик и стало площадкой для профессионального диалога между управляющими компаниями, разработчиками цифровых решений и органами власти.

Накануне, 4 февраля, Doma.ai (отраслевое решение для ЖКХ от СберБизнес) и ГЖИ Самарской области подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном развитии единой цифровой среды управления многоквартирными домами, которая учитывает интересы жителей, задачи управляющих компаний и требования регулятора.

В ходе семинара Сбер представил новый цифровой продукт для управляющих компаний, реализованный в отраслевом решении Сбера для ЖКХ на платформе Doma.ai. Участники на практике увидели, как цифровые сервисы помогают выстроить сквозной и прозрачный процесс работы с обращениями жителей, а также упростить соблюдение нормативных требований, в том числе постановления правительства РФ №416.

Ключевой фокус решений - удобство жителей и контроль качества исполнения. Теперь собственнику квартиры не требуется звонить или писать в чаты управляющей компании, чтобы сообщить о проблеме. Достаточно зайти в профиль своего дома на Домклик и оставить заявку - например, о неисправности лифта, протечке или отсутствии освещения. Обращение автоматически поступает в отраслевое решение Сбера на платформе Doma.ai, которым пользуется управляющая компания, и сразу распределяется между ответственными исполнителями.

Такой формат взаимодействия снижает риск потери обращений и делает процесс их обработки полностью прозрачным как для управляющих компаний, так и для органов жилищного надзора. Система учитывает нормативные сроки выполнения работ, а руководители УК получают актуальную картину по всем обращениям в режиме реального времени. Это помогает повышать дисциплину исполнения, снижать риск штрафов со стороны ГЖИ и улучшать качество услуг для жителей.

Также в рамках семинара были представлены дополнительные цифровые инструменты для жителей и управляющих компаний. Функция "Переоформление лицевых счетов" переводит в онлайн одну из самых трудоемких и бумажных процедур - например, при смене собственника или объединении счетов. Житель подает заявку через Домклик, а управляющая компания получает корректно структурированные данные, что сокращает сроки обработки и количество ошибок.

Канал "Новости УК" позволяет управляющим компаниям напрямую информировать жителей о собраниях, плановых работах, отключениях и других важных событиях - информация поступает в раздел "Дом" на Домклик.

Обсуждение цифровых решений стало частью системной работы по цифровизации ЖКХ в регионе. Участники встречи, включая представителей ГЖИ Самарской области, рассмотрели дальнейшие шаги по развитию цифровых инструментов и возможности масштабирования успешных практик в других регионах.

Игорь Фарбер, управляющий директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбера:

"Мы показали управляющим компаниям, как цифровые решения помогают выстроить понятный и контролируемый процесс работы с обращениями жителей. Для управляющих компаний это означает меньше ручных операций и рисков, для собственников - удобный и прозрачный сервис. Такой подход позволяет реально повышать качество управления домами и доверие жителей".

