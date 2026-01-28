16+
Банки Финансы

Эксперт ОТП Банка рассказал об изменениях рынка автокредитования в России

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Общий рынок автокредитования в 2025 году сократился примерно на 24% к предыдущему году. Только ли дело в экономической нестабильности и инфляции? Ответ на этот вопрос даёт начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

По его словам, на качество входящего потока по автокредитам сильно влияет не только макроэкономическая ситуация, но и различные регуляторные изменения (например, повышение утильсборов, изменение ключевой ставки ЦБ и пр.) Причем это влияние существенней, чем макроэкономика.

Из-за регуляторных ограничений, определенным категориям заемщиков (с высоким ПДН) получить автокредит теперь стало сильно сложнее, или практически невозможно. Что касается ставок, то по автомобилям с пробегом они весь прошлый год держались на достаточно высоком уровне (средняя ставка по автокредиту на авто с пробегом за прошлый год — 25,5%). На новые автомобили ставки субсидировались со стороны автопроизводителей в рекордных объемах, что позволяло, несмотря на высокую ключевую ставку, сохранить привлекательные условия автокредитования. Также с 2026 года обязательным стало официальное подтверждение дохода заемщика при подаче заявки на автокредит.

В условиях нестабильности банки пересматривают стратегии одобрения: ужесточают уровень одобрения у закредитованных клиентов, ограничивая выдачу автокредитов с низким первоначальным взносом по низколиквидным авто. По мнению эксперта сами заемщики могут начать делать выбор в пользу более доступных автомобилей, которые они могут себе позволить. Причем как с точки зрения ежемесячного платежа, так и в рамках той суммы, которую им одобрил банк.

Гид потребителя

