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Банки Финансы

"Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня на рынке банковских карт предложений — великое множество. Можно подобрать карту любого цвета, дизайна и функционала. Одной из последних модных "фишек" становится выпуск карт со встроенными светодиодами. Такая карта будет светиться при оплате в офлайн-магазине или при пользовании банкоматом.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Банк ВТБ запускает "светящуюся" дебетовую карту с лимитированным дизайном, разработанную специально для киберспортсменов и клиентов, увлекающихся играми. На карте изображен кибер-дракон, чьи глаза будут светиться при проведении офлайн-операций по карте. Пользователи получат повышенный кешбэк на популярные категории и приветственный бонус в виде игровой валюты Standoff 2. Геймерская карта доступна детям от 6 лет, она оформляется как дополнительная и привязывается к родительскому счету. С 14 лет ребенку можно открыть отдельный счет и оформить именную карту.

"Аудитория геймеров растет с каждым годом: по открытым данным, в видеоигры ежедневно играют более половины россиян. Банки, реагируя на эту тенденцию, создают специальные предложения для геймеров, которые дают возможности не только управлять деньгами, но и получать дополнительные привилегии, такие как кешбэк или скидки на популярные товары. Это позволяет клиентам дополнительно "прокачать" свои финансовые навыки, а банкам — завоевать новую аудиторию, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Это как в игре, где важно не только проходить уровни, но и находить единомышленников для совместных побед", — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Ранее о выпуске лимитированных кредитных карт заявил Сбер. Каждая из карт, которых банком выпущено 100 тысяч, оснащена светодиодами, которые загораются, если ее приложить к терминалу для оплаты или к банкомату с бесконтактным модулем.

Дебетовые карты с подсветкой выпускает Т-Банк. Карта Black доступна в нескольких дизайнах. Когда карту прикладывают к терминалу, у котика загораются глаза, у авто — задние фары, у маяка — сигнальный свет.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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