Сбер открыл бесплатную регистрацию на финал IV Киберспортивного турнира

Сбер открыл бесплатную регистрацию зрителей на финал IV Киберспортивного турнира. Он пройдёт 1 ноября на "VK Play Арене" в Москве и впервые в истории турнира соберёт сильнейшие команды на одной площадке в очном формате. Гости смогут увидеть решающие матчи профессионального дивизиона по Dota 2 и Counter-Strike 2, встретиться с популярными стримерами и попробовать свои силы в шоу-матче по Standoff 2.

В этом году Сбер увеличил призовой фонд турнира в полтора раза и расширил программу соревнований: к Dota 2 и Counter-Strike 2 добавилась Standoff 2. В профессиональном дивизионе участвуют российские и зарубежные команды. Онлайн-этап уже начался — по его итогам определились участники финальных матчей в Москве. В финальный этап в дисциплине CS2 вышли команды 33, Black Phoenix, Traffic Pills и QUAZAR x 44. В Dota 2: Klim Sani4, Zero Tenacity, CyberHero и 4ikibamboni. Именно они поборются за звание лучших команд в каждой дисциплине: 31 октября пройдут матчи плей-офф, по итогам которых определятся по два финалиста, а 1 ноября состоятся решающие встречи за победу в турнире.

На финале можно будет встретиться с популярными стримерами: Тимуром ТраВоМаН Хафизовым и Артёмом ct0m Максимовым. Их команды также принимали участие в турнире.

Отдельным событием программы станет шоу-матч с составом Virtus.pro по Standoff 2.

Подать заявку на участие может любой из гостей события. Участники шоу-матча получат призы от команды и Сбера.

Всех гостей финала ждут приветственные наборы с сувенирами от Сбера и угощения от Самоката. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации.