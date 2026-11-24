ОТП Банк занял второе место в рейтинге дебетовых карт для молодежи, подготовленном экспертами финансового маркетплейса Bankiros.ru. По итогам исследования "ОТП Карта" набрала 75,5 балла и стала одной из лучших на рынке.
Дебетовые карты остаются одним из основных инструментов повседневных безналичных расчетов, в том числе среди молодежи. По данным Банка России, во втором квартале 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте составила 88,4%. В этих условиях важными критериями выбора карты становятся не только удобство оплаты, но и дополнительные преимущества: кешбэк, возможность получать доход на остаток средств и отсутствие дополнительных расходов на обслуживание.
При составлении рейтинга эксперты оценивали стоимость СМС-уведомлений, наличие и условия кешбэка, возможность самостоятельно выбирать категории повышенного вознаграждения, доходность накопительного счета, сроки изготовления и доставки карты, а также возможность выбора дизайна.
"ОТП Карта" получила высокую оценку благодаря сочетанию выгодных условий и дополнительных возможностей для повседневных покупок. Среди преимуществ продукта — кешбэк бонусными баллами, возможность выбора четырех категорий покупок, накопительный счет со ставкой 11,5%, доставка карты в удобное место и возможность выбрать дизайн. Срок изготовления карты составляет до трех рабочих дней.
Вхождение в ТОП-2 рейтинга подтверждает конкурентоспособность дебетовых предложений ОТП Банка и востребованность финансовых продуктов, ориентированных на потребности молодой аудитории.
Последние комментарии
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