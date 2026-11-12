ВТБ вновь признан одним из лучших работодателей России

ВТБ вошел в число лидеров рейтинга работодателей по версии двух авторитетных бизнес-изданий — Forbes и РБК.

В рейтинге работодателей по версии Forbes банк получил наивысший "платиновый" статус шестой год подряд. В исследовании приняли участие более 220 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на 4 группы — "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".

Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по большому набору метрик, объединенных в 3 группы — "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". По сумме баллов ВТБ продемонстрировал стабильно высокие результаты и получил "Платину" по всем трём направлениям.

Также ВТБ в третий раз лидирует в рейтинге работодателей по версии РБК, войдя в первую группу компаний с наивысшими результатами по всем критериям оценки. В этом году в рейтинге участвует более 380 компаний. Представители первой группы являются победителями рейтинга, имеющими равный статус без внутреннего ранжирования.

Банк получил высокую экспертную оценку более чем по 40 показателям, в том числе по таким направлениям, как условия труда и забота о сотрудниках, эффективность бизнеса, инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.