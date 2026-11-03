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В СберБизнес стал доступен режим "Бизнес-помощник" на базе ГигаЧата

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном приложении СберБизнес все пользователи iOS и Android с версией 4.0 и выше получили доступ к режиму "Бизнес-помощник" на основе ГигаЧата. Это ИИ-решение предлагает предпринимателям новый формат работы с банковскими сервисами: вместо поиска нужной функции в меню достаточно описать задачу в диалоге с искусственным интеллектом.

В основе нового формата — упрощённый интерфейс. На главном экране собраны сведения о состоянии счетов, важные напоминания и быстрые действия. Для остальных задач можно обратиться к Бизнес-помощнику. Персонализированные подсказки помогают начать диалог и выбрать актуальный вопрос или действие.

Помощник умеет выполнять операции, находить и анализировать данные, давать справочную информацию, подключать сервисы и готовить документы. Например, узнать статус платежа, подобрать партнёра по бизнесу или разобраться в вопросах уплаты налогов. Пользователю достаточно ввести текст запроса.

Бизнес-помощник сохраняет контекст обращений и действий и обладает долговременной памятью. С учётом предыдущего взаимодействия он предлагает персонализированные советы, аналитические выводы и дальнейшие шаги, обращая внимание предпринимателя на важные для его бизнеса вопросы.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Чат с ИИ уже привычен во многих сферах. Теперь благодаря режиму "Бизнес-помощник" он появился и в финансах. Это интернет-банк для предпринимателей на базе ИИ: рекомендации, подсказки, справки и операции — всё в формате простого чата.

Внутри помощника — 176 ИИ-агентов с экспертизой в банковских и небанковских услугах для бизнеса: налоги, маркетинг, финансовые операции, управление персоналом и многое другое. Решение полезно на любом этапе. Новичку поможет создать бизнес-стратегию, выбрать подходящую систему налогообложения, создать интернет-магазин, составить описание товаров, написать ответы на отзывы клиентов и разобраться в нюансах выхода на маркетплейсы. А для опытных предпринимателей выступит в роли бизнес-консультанта: проанализирует динамику ключевых метрик, сравнит её с результатами конкурентов, даст советы по оптимизации показателей, расскажет, как развивать управленческие навыки, и предложит методы диагностики управленческого стиля.

Уже сейчас ежемесячно Бизнес-помощником пользуются более 650 тысяч человек. Среди востребованных задач — помощь в развитии бизнеса, проверка статуса платежа и подбор оптимальных условий по депозитам. Помощник уже закрывает широкий круг задач предпринимателя, и мы продолжим его развивать — чтобы он становился ещё точнее и полезнее. Ведь за каждым бизнесом стоят люди, их идеи и мечты. И нам важно, чтобы технологии помогали воплощать их в жизнь быстрее и проще".

Новый формат работы в мобильном приложении СберБизнес был анонсирован на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года. Режим Бизнес-помощника доступен бесплатно и по умолчанию — начинающим предпринимателям и новым корпоративным клиентам. Остальные пользователи смогут включить его в настройках в онлайн-банке СберБизнес.

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