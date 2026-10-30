ВТБ: объем переводов по СБП по итогам года вырастет на 18%

Объем переводов C2C по СБП по итогам 2026 года составит 108 трлн рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Такой прогноз дают аналитики ВТБ.
При этом динамика неравномерна — во втором полугодии объем переводов вырастет на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 58,5 трлн рублей. В первом же полугодии прирост составлял 17% (49,8 трлн рублей).
"Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций", — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.
Для розничных клиентов ВТБ переводы через СБП входят в топ транзакций за счет удобства, скорости и минимальных комиссий. Клиенты ВТБ могут без комиссии переводить деньги через СБП себе на счета в других банках. Переводы другим людям в другие банки через СБП бесплатны в пределах 300 тыс. рублей в месяц, а переводы клиентам ВТБ проходят без комиссии.
В 2027 году рост объёма переводов по СБП, по оценке аналитиков банка, продолжится темпами, близкими к динамике роста доходов населения.
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