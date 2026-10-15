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Эксперт рассказал, какое жилье сегодня выгоднее покупать

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При рыночной ставке вторичное жилье в большинстве случаев оказывается более предсказуемым вариантом для россиян.

Главное его преимущество — более низкая цена квадрата, чем в новостройке, а при рыночной ипотеке разница в цене объекта напрямую влияет на размер кредита и, как следствие, на переплату за весь срок.

Кроме того, во вторичное жилье можно сразу заселиться — не нужно платить аренду параллельно с ипотекой, что заметно снижает реальную нагрузку на бюджет. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.

"Новостройки же или готовое жилье от застройщика — это новые коммуникации, современная инфраструктура, юридическая чистота сделки через эскроу и, как правило, более качественная планировка. Но если объект еще строится, нужно учитывать, что до заселения может пройти год-два, в течение которых вы платите и ипотеку, и аренду. А если квартира без отделки — добавляются расходы на ремонт, которые тоже могут оказаться существенными", — отметил он.

При этом выход новостройки на вторичный рынок снижает её стоимость в среднем на 15% относительно цены застройщика. То есть квартира, купленная у девелопера, после сдачи дома и перехода на вторичный рынок теряет в цене — и это дополнительный аргумент в пользу того, что готовое жильё при рыночной ипотеке часто оказывается более предсказуемым вложением.

"Но если вы подходите под льготные программы, то новостройка явно выгоднее. При льготной ставке переплата сокращается многократно, и даже с учетом аренды на время стройки общая экономия может быть значительной", — сказал эксперт.

Гид потребителя

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