Врачи областной офтальмологической больницы провели консультации жителям Новокуйбышевска

На базе Новокуйбышевской центральной городской больницы работало отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского.
Врачи-офтальмологи провели осмотр взрослого населения старше 18 лет с различными патологиями глаз.
За две недели работы специалисты оказали медицинскую помощь более 340 пациентам, провели 44 лазерных вмешательств. Всем нуждающимся пациентам было назначено необходимое лечение.
"Мы осмотрели пациентов с сахарным диабетом, с различными заболеваниями глаз, таких как катаракта и глаукома, дистрофическими заболеваниями сетчатки. Каждый пациент прошел базовое обследование, которое включает визометрию и измерение внутриглазного давления. По медицинским показаниям, нуждающимся было проведено дополнительное обследование в день обращения — компьютерная периметрия, оптическая когерентная томография сетчатки и зрительного нерва", — рассказала заведующая отделением мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Ксения Суханова.
При необходимости пациентам выполняли лазерное микрохирургическое лечение, лазерную иридэктомию пациентам с глаукомой, лазерную селективную трабекулопластику, лазерную дисцизию вторичной катаракты.
"Выезды нашего отделения помогают сделать специализированную медицинскую помощь доступнее для жителей районов области", — отметила Ксения Суханова.
65-летняя Ирина Городкова пришла на прием вместе с супругом 70-летним Зямилем Сагитовым.
"Мы оба пациенты с сахарным диабетом. Мой супруг — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Мы состоим на диспансерном наблюдении у врача-эндокринолога, офтальмолога и других специалистов. На протяжении нескольких лет мы приходим на обследование в мобильном комплексе больницы Ерошевского. Это очень удобно. Не надо ехать в Самару. В этот раз после приёма в поликлинике нам врач-эндокринолог выдала направление и сразу записала к офтальмологам через единую медицинскую информационную систему, и мы пришли в указанную дату и время. Специализированная медицинская офтальмологическая помощь в выездном формате для нас очень удобна. Мы ежегодно проходим здесь полное офтальмологическое обследование", — отметила Ирина Городкова.
Больница им. Т. И. Ерошевского ведет активную работу по приближению квалифицированной офтальмологической помощи жителям Самарской области: имеет отделение в Чапаевске, Сызрани, мобильные комплексы выезжают в другие отдаленные районы области.
Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас