Врачи областной офтальмологической больницы провели консультации жителям Новокуйбышевска

На базе Новокуйбышевской центральной городской больницы работало отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского.

Врачи-офтальмологи провели осмотр взрослого населения старше 18 лет с различными патологиями глаз.

За две недели работы специалисты оказали медицинскую помощь более 340 пациентам, провели 44 лазерных вмешательств. Всем нуждающимся пациентам было назначено необходимое лечение.

"Мы осмотрели пациентов с сахарным диабетом, с различными заболеваниями глаз, таких как катаракта и глаукома, дистрофическими заболеваниями сетчатки. Каждый пациент прошел базовое обследование, которое включает визометрию и измерение внутриглазного давления. По медицинским показаниям, нуждающимся было проведено дополнительное обследование в день обращения — компьютерная периметрия, оптическая когерентная томография сетчатки и зрительного нерва", — рассказала заведующая отделением мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Ксения Суханова.

При необходимости пациентам выполняли лазерное микрохирургическое лечение, лазерную иридэктомию пациентам с глаукомой, лазерную селективную трабекулопластику, лазерную дисцизию вторичной катаракты.

"Выезды нашего отделения помогают сделать специализированную медицинскую помощь доступнее для жителей районов области", — отметила Ксения Суханова.

65-летняя Ирина Городкова пришла на прием вместе с супругом 70-летним Зямилем Сагитовым.

"Мы оба пациенты с сахарным диабетом. Мой супруг — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Мы состоим на диспансерном наблюдении у врача-эндокринолога, офтальмолога и других специалистов. На протяжении нескольких лет мы приходим на обследование в мобильном комплексе больницы Ерошевского. Это очень удобно. Не надо ехать в Самару. В этот раз после приёма в поликлинике нам врач-эндокринолог выдала направление и сразу записала к офтальмологам через единую медицинскую информационную систему, и мы пришли в указанную дату и время. Специализированная медицинская офтальмологическая помощь в выездном формате для нас очень удобна. Мы ежегодно проходим здесь полное офтальмологическое обследование", — отметила Ирина Городкова.

Больница им. Т. И. Ерошевского ведет активную работу по приближению квалифицированной офтальмологической помощи жителям Самарской области: имеет отделение в Чапаевске, Сызрани, мобильные комплексы выезжают в другие отдаленные районы области.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.