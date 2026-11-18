Это более 330 тыс. доз вакцины для профилактики гриппа у детей и взрослых, закупленных за счет средств областного бюджета. Партия уже распределена и в ближайшее время будет доставлена в медицинские учреждения Самарской области.

"Вакцинация - это, в первую очередь, безопасность. Мы отмечаем активность жителей: прививку сделали уже более 887 тысяч человек, включая свыше 300 тысяч детей. Напоминаю, это простой, бесплатный и самый эффективный шаг к сохранению здоровья семьи в период распространения вирусных инфекций", - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В первую очередь на вакцинацию приглашают жителей из групп риска:

дети от 6 месяцев;

пожилые люди;

пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой, эндокринной и бронхолегочной систем;

беременные женщины;

работники, контактирующие с населением: медицинские и социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта и другие.

Адреса и график работы прививочных пунктов можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации.

Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжелого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.