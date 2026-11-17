В холодное время года из-за снижения иммунитета у людей часто обостряются хронические заболевания мочеполовой системы. Что это за болезни и какие симптомы говорят о том, что нужно срочно обратиться к специалисту, рассказал врач-уролог, хирург отделения урологии с трансплантацией почки Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Антон Иванчиков.
Хронические заболевания мочеполовой системы могут обостриться как у мужчин, так и у женщин. У мужчин обычно обостряются хронический простатит (воспаление простаты) и хронический орхоэпидидимит (воспаление яичка и его придатка). Женщины чаще всего страдают хроническим циститом (воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря) и хроническим пиелонефритом (воспалением почек).
"При переохлаждении активизируется микрофлора, которая была "в спящем состоянии", - пояснил Антон Иванчиков. - Из-за холода происходит спазм сосудов и, соответственно, замедляется кровоснабжение органов. Это и приводит к снижению местного иммунного ответа. В таких условиях патогенная микрофлора активизируется и становится причиной обострения хронических заболеваний".
Мужчин могут беспокоить учащенное мочеиспускание, вялость струи, рези при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, дискомфорт в мошонке и внизу живота. У женщин также могут возникнуть учащенное мочеиспускание, ложные позывы и дискомфорт внизу живота.
"Симптомы очень схожи, но причины разные, - говорит Антон Иванчиков. - В любом случае при появлении таких симптомов нужно не заниматься самолечением, а обратиться к урологу".
Чтобы избежать обострений, важно вовремя диагностировать заболевания и принимать препараты по назначению врача для профилактики. Также уролог советует не переохлаждаться: одеваться по погоде, не сидеть на холодных поверхностях и держать ноги в тепле и сухости. А в свой рацион нужно включить как можно больше фруктов и овощей.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас