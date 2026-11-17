В холодное время года из-за снижения иммунитета у людей часто обостряются хронические заболевания мочеполовой системы. Что это за болезни и какие симптомы говорят о том, что нужно срочно обратиться к специалисту, рассказал врач-уролог, хирург отделения урологии с трансплантацией почки Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Антон Иванчиков.

Хронические заболевания мочеполовой системы могут обостриться как у мужчин, так и у женщин. У мужчин обычно обостряются хронический простатит (воспаление простаты) и хронический орхоэпидидимит (воспаление яичка и его придатка). Женщины чаще всего страдают хроническим циститом (воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря) и хроническим пиелонефритом (воспалением почек).

"При переохлаждении активизируется микрофлора, которая была "в спящем состоянии", - пояснил Антон Иванчиков. - Из-за холода происходит спазм сосудов и, соответственно, замедляется кровоснабжение органов. Это и приводит к снижению местного иммунного ответа. В таких условиях патогенная микрофлора активизируется и становится причиной обострения хронических заболеваний".

Мужчин могут беспокоить учащенное мочеиспускание, вялость струи, рези при мочеиспускании, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, дискомфорт в мошонке и внизу живота. У женщин также могут возникнуть учащенное мочеиспускание, ложные позывы и дискомфорт внизу живота.

"Симптомы очень схожи, но причины разные, - говорит Антон Иванчиков. - В любом случае при появлении таких симптомов нужно не заниматься самолечением, а обратиться к урологу".

Чтобы избежать обострений, важно вовремя диагностировать заболевания и принимать препараты по назначению врача для профилактики. Также уролог советует не переохлаждаться: одеваться по погоде, не сидеть на холодных поверхностях и держать ноги в тепле и сухости. А в свой рацион нужно включить как можно больше фруктов и овощей.