В Самарской области более 160 тысяч детей прошли вакцинацию против гриппа

В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований. Всего в регионе прошли вакцинацию от гриппа более 160 тысяч детей, среди них более 35 тысяч в Тольятти.

Вакцинация проводится детям начиная с 6 месяцев вакцинами "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп" — для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, он определяет наличие противопоказаний к иммунизации.

"В детском возрасте грипп является одним из серьезных и опасных вирусных заболеваний из-за повышенного риска тяжелого течения и развития осложнений. Избежать осложнений помогает вакцинация. После введения вакцины против гриппа у ребенка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через 2-3 дня", — отметила главный внештатный педиатр по г. о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина.

Ежегодно состав вакцин обновляется с учетом штаммов возбудителей, прогнозируемых в предстоящем эпидсезоне.

"Вакцинация особенно рекомендована детям из групп риска, а также всем несовершеннолетним в целом. Помимо этого, своевременная иммунизация способствует формированию коллективного иммунитета, что снижает распространение инфекций и защищает тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям", — подчеркнула Светлана Гаршина.

Напомним, что в регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте минздрава. Также работают более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Это позволяет пройти вакцинацию без отрыва от работы или учебы.

Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжелого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" (реализуется по решению президента страны Владимира Путина).