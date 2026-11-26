Современные условия созданы благодаря средствам, выделенным из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Подразделение Самарской городской клинической больницы № 8 по адресу ул. Нагорная, 88 капитально отремонтировано — выполнена перепланировка помещений, установлены новые лифты, отремонтирован фасад, кровля, а также полностью заменены инженерные сети: электроснабжения, водоснабжения и вентиляции.
В светлых и просторных корпусах разместились два терапевтических, неврологическое отделения, реанимация на 6 коек, а также гинекологическое отделение. Оно рассчитано на 47 коек и работает как отделение оперативной гинекологии: здесь оказывают консервативную и хирургическую помощь в полном объёме по всем нозологическим профилям.
"После ремонта в отделении появились новые процедурные кабинеты, палаты, мебель и новая операционная с современным оборудованием. Закуплены современные операционные столы и лампы освещения. Мы выполняем весь спектр хирургической помощи гинекологическим больным: лапароскопические операции, полостные и пластические, а также малые вмешательства", — рассказала заведующая отделением — врач-акушер-гинеколог Ольга Буханова.
Приоритетное направление отделения — органосохраняющие операции. За 10 месяцев этого года специалисты выполнили 230 эндоскопических и 310 пластических, полостных операций, а также 1560 гистероскопий.
"Конечно, это комфорт не только для пациентов, но и для медработников. Созданы прекрасные условия: отдельная ординаторская, кабинеты для санитарок и медсестёр, всё обустроено, красивая мебель. Большую часть своей жизни мы проводим на работе, поэтому хочется, чтобы это было с комфортом", — подчеркнула заведующая отделением.
Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется завершить возведение всех 32 модульных конструкций и капитальный ремонт 60 объектов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас