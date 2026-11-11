В зоне внимания — будущие мамы: в Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа

На сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли более 760 тыс. жителей региона. Особое внимание в ходе прививочной кампании уделяется лицам из групп риска, в том числе беременным женщинам.
"Ежегодно перед нами ставится задача провести вакцинацию не менее 60% прикрепленного населения — как взрослого, так и детского. Особое внимание уделяем лицам из групп риска. Это люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, дети и, конечно, беременные женщины. Вакцинация в период беременности помогает защитить не только маму, но и будущего ребенка", — рассказал главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица.
Одной из тех, кто ответственно подошел к вопросу, стала жительница Самары Яна Коновалова. Она многодетная мама и сейчас в ожидании еще одного ребенка. Не стала рисковать и обратилась за защитой в женскую консультацию.
"Предложили сделать прививку от гриппа, рассказали про пользу. Я решила, что это будет уместным, потому что у меня пятеро детей", — отметила она.
Специалисты отмечают, что беременность — это состояние, при котором иммунная система женщины работает иначе, и риски тяжелого течения вирусных инфекций возрастают.
"Мы рекомендуем прививать женщин во втором-третьем триместре беременности, когда уже сформированы органы плода и плацента. Оптимальным является срок с 14 по 27 неделю", — отметила заведующая женской консультацией Самарской городской больницы № 10 Елена Агапова.
Для вакцинации применяется исключительно инактивированная вакцина, не содержащая живого вируса. Прививка помогает предотвратить развитие тяжелых осложнений, таких как пневмония, которые могут представлять угрозу для жизни матери и ребенка.
"Если привитая будущая мама и столкнется с вирусом, болезнь пройдет в легкой форме и без риска для малыша. В данном случае удар по организму будет гораздо менее сильным. Соответственно, не понадобится мощного лечения для купирования осложнений", — пояснила заместитель главного врача по лечебной работе Самарской городской больницы № 10, главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова.
Вакцинация будущих мам проводится только после обязательного осмотра акушера-гинеколога и его заключения об отсутствии противопоказаний.
Масштабная работа по иммунизации в регионе продолжается. Всего в этом году планируется охватить вакцинацией почти два миллиона жителей Самарской области, что позволит сформировать коллективный иммунитет.
Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжелого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас