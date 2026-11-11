В зоне внимания — будущие мамы: в Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа

На сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли более 760 тыс. жителей региона. Особое внимание в ходе прививочной кампании уделяется лицам из групп риска, в том числе беременным женщинам.

"Ежегодно перед нами ставится задача провести вакцинацию не менее 60% прикрепленного населения — как взрослого, так и детского. Особое внимание уделяем лицам из групп риска. Это люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, дети и, конечно, беременные женщины. Вакцинация в период беременности помогает защитить не только маму, но и будущего ребенка", — рассказал главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица.

Одной из тех, кто ответственно подошел к вопросу, стала жительница Самары Яна Коновалова. Она многодетная мама и сейчас в ожидании еще одного ребенка. Не стала рисковать и обратилась за защитой в женскую консультацию.

"Предложили сделать прививку от гриппа, рассказали про пользу. Я решила, что это будет уместным, потому что у меня пятеро детей", — отметила она.

Специалисты отмечают, что беременность — это состояние, при котором иммунная система женщины работает иначе, и риски тяжелого течения вирусных инфекций возрастают.

"Мы рекомендуем прививать женщин во втором-третьем триместре беременности, когда уже сформированы органы плода и плацента. Оптимальным является срок с 14 по 27 неделю", — отметила заведующая женской консультацией Самарской городской больницы № 10 Елена Агапова.

Для вакцинации применяется исключительно инактивированная вакцина, не содержащая живого вируса. Прививка помогает предотвратить развитие тяжелых осложнений, таких как пневмония, которые могут представлять угрозу для жизни матери и ребенка.

"Если привитая будущая мама и столкнется с вирусом, болезнь пройдет в легкой форме и без риска для малыша. В данном случае удар по организму будет гораздо менее сильным. Соответственно, не понадобится мощного лечения для купирования осложнений", — пояснила заместитель главного врача по лечебной работе Самарской городской больницы № 10, главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова.

Вакцинация будущих мам проводится только после обязательного осмотра акушера-гинеколога и его заключения об отсутствии противопоказаний.

Масштабная работа по иммунизации в регионе продолжается. Всего в этом году планируется охватить вакцинацией почти два миллиона жителей Самарской области, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжелого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.