В Самарской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

Во вторник, 10 ноября, в Сызранском районе Самарской области участник смертельного ДТП скрылся места аварии. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:30 на 884 км трассы М-5 неизвестный автомобилист сбил пешехода, который был на проезжей части, но не собирался переходить ее. В результате пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.

Водитель скрылся, и теперь его разыскивают. Правоохранители просят возможных очевидцев и всех, кто имеет сведения о произошедшем, а также о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, обратиться в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" по телефонам 8(8464)33-38-66 или 112, либо обратиться в отдел полиции лично.