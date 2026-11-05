В Исаклинском районе в массовом ДТП пострадали два человека

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В среду, 4 ноября, в Исаклинском районе около 18:05 произошло массовое ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области