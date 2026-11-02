В Сызранском районе произошло смертельное ДТП: погибли мужчина и 10-летний мальчик

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В воскресенье, 1 ноября, в 21:10 на 8 км трассы "Урал-Старая Рачейка-Смолькино" в Сызранском районе столкнулись Volvo и Datsun, погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области