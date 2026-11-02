В Сызранском районе произошло смертельное ДТП: погибли мужчина и 10-летний мальчик

В воскресенье, 1 ноября, в 21:10 на 8 км трассы "Урал-Старая Рачейка-Смолькино" в Сызранском районе столкнулись Volvo и Datsun, погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 61-летний водитель Volvo XC60 выехал на "встречку" в неположенном месте и столкнулся с Datsun on-DO под управлением 43-летнего мужчины. Водитель Datsun и его пассажир — 10-летний мальчик — погибли, водитель Volvo доставлен в медицинское учреждение.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?