На участке трассы М-5 "Урал" закрыли движение в связи с беспилотной опасностью

В понедельник, 2 ноября, с 08:00 временно закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург, сообщает министерство транспорта Самарской области. Ограничение действует с 30-го по 59-й км в связи с беспилотной опасностью.
"Организован объезд вышеуказанного участка по региональной сети дорог: Добрый Умет — Р.-Владимировка — П.-Михайловка — Дмитриевка", — уточняют в ведомстве.
Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов и быть внимательными.
Круглосуточная диспетчерская служба ФКУ "Поволжуправтодор" (для справок о ситуации на федеральных трассах):