На участке трассы М-5 "Урал" закрыли движение в связи с беспилотной опасностью

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В понедельник, 2 ноября, с 08:00 временно закрыли движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург, сообщает министерство транспорта Самарской области. Ограничение действует с 30-го по 59-й км в связи с беспилотной опасностью.