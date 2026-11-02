Дорога к тишине: в регионе прошел паломнический тур для семей защитников Отечества

Для членов семей участников специальной военной операции из Самарской области был организован паломнический тур в Дивеево Нижегородской области. Организаторами тура выступили Государственный фонд "Защитники Отечества" и Русская православная церковь при содействии самарского филиала фонда "Защитники Отечества".

"В первый день пребывания больше всего запомнились тишина, благодать и купола, которые мы увидели из окна после дороги. Было ощущение, что можно наконец выдохнуть и просто побыть в покое", -поделилась одна из участниц поездки.

Программа тура включала посещение ключевых святынь и исторических мест Нижегородской области, в том числе, кремль, совершили речную прогулку по Оке и Волге. Затем посетили Благовещенский монастырь. В Арзамасе — Ратушу XVIII века, кафедральный собор во Славу Воскресения Христова и Свято-Николаевский женский монастырь. В Дивеево побывали на экскурсии по обители и побеседовали со священником, а после отправились к святому источнику преподобного Серафима Саровского. В заключительный день члены семей участников СВО посетили кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского.

"Такие паломнические туры, безусловно, нужны. Они дают семьям героев возможность остановиться, выдохнуть, почувствовать тишину и поддержку, восстановить душевные силы. Это забота, уважение и внимание к тем, кто сегодня особенно в них нуждается", — подчеркнула руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.