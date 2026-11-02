Дорога к тишине: в регионе прошел паломнический тур для семей защитников Отечества

Для членов семей участников специальной военной операции из Самарской области был организован паломнический тур в Дивеево Нижегородской области. Организаторами тура выступили Государственный фонд "Защитники Отечества" и Русская православная церковь при содействии самарского филиала фонда "Защитники Отечества".
"В первый день пребывания больше всего запомнились тишина, благодать и купола, которые мы увидели из окна после дороги. Было ощущение, что можно наконец выдохнуть и просто побыть в покое", -поделилась одна из участниц поездки.
Программа тура включала посещение ключевых святынь и исторических мест Нижегородской области, в том числе, кремль, совершили речную прогулку по Оке и Волге. Затем посетили Благовещенский монастырь. В Арзамасе — Ратушу XVIII века, кафедральный собор во Славу Воскресения Христова и Свято-Николаевский женский монастырь. В Дивеево побывали на экскурсии по обители и побеседовали со священником, а после отправились к святому источнику преподобного Серафима Саровского. В заключительный день члены семей участников СВО посетили кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского.
"Такие паломнические туры, безусловно, нужны. Они дают семьям героев возможность остановиться, выдохнуть, почувствовать тишину и поддержку, восстановить душевные силы. Это забота, уважение и внимание к тем, кто сегодня особенно в них нуждается", — подчеркнула руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...