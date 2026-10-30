Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в Самарской области

Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз погоды на последний месяц осени. В Самарской области он ожидается более теплым, чем обычно.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 0 до -1,7 градуса. Это на 0,5-1 градус выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около и ниже нормы", — сообщили синоптики.

Специалисты Приволжского УГМС напоминают, что в начале ноября средняя за сутки температура воздуха бывает еще положительной, но уже к концу первой десятидневки она переходит через ноль градусов в сторону понижения.

"В самые холодные ночи 1953, 1956, 1961, 1998 годов абсолютные значения минимальных температур воздуха составляли от минус 24-29 градусов до минус 32-39 градусов. Однако в отдельные ноябрьские дни 2006, 2010, 2013, 2019 годов столбики термометров поднимались до отметок плюс 14-21 градус", — отметили синоптики.