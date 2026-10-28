В регионе реализуется программа по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью

Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" продолжает системную работу по переоборудованию и приспособлению жилья для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Задача программы — обеспечить героям комфортные и безопасные бытовые условия, при которых они смогут обходиться без посторонней помощи в повседневных делах.
Участником программы стал ветеран СВО из Тольятти Иван Николаевич Иванец. Боец ушел на фронт в сентябре 2023 года. Тяжелое ранение, полученное в зоне спецоперации в ноябре 2023 года, привело к ампутации обеих ног — и возвращение в обычную квартиру превратилось для него в серьезное испытание. Специалисты самарского филиала фонда "Защитники Отечества" провели весь необходимый комплекс работ: привели в соответствие дверные блоки, оборудовали специализированное рабочее место и кухонную мебель, ванную комнату. Дополнительно в квартире появилась система "умного дома" — робот-пылесос, умная колонка и смартфон, которые взяли на себя часть бытовых забот.
Отдельно стоит отметить, что помимо адаптации жилья ветеран получил автомобиль с ручным управлением от Государственного фонда "Защитники Отечества" — еще один шаг к восстановлению мобильности и самостоятельности. Уже в следующем году мужчина планирует отправиться на машине отдыхать в Абхазию.
Благодаря проведенным изменениям Иван Иванец теперь свободно передвигается по собственной квартире и пользуется всеми бытовыми удобствами без чьей-либо помощи.
"После возвращения с СВО столкнулся с тем, что обычная квартира стала полна препятствий. Теперь же все стало по-настоящему удобно. Я могу сам, без помощи родных, справляться с простыми, но такими важными вещами. Огромное спасибо фонду "Защитники Отечества" за эту поддержку и за то, что вернули мне ощущение самостоятельности", — поделился Иван Иванец.
Ветеран с позывным "Генерал" награжден Орденом Мужества. Наряду с исполнением воинского долга в его жизни есть место и любимому занятию: Иван Николаевич играет на баяне и исполняет патриотические песни. Он сохраняет жизнелюбие, с достоинством встречает каждый день и своим оптимизмом поддерживает окружающих.
"Для нас важно, чтобы герои, защищавшие нашу страну, чувствовали себя дома в комфорте и безопасности. Адаптация жилья — это не просто ремонт, это возвращение человеку независимости и уверенности в себе. История Ивана Николаевича — яркий пример того, как относительно небольшие, но грамотные изменения могут кардинально улучшить качество жизни", — отметила Наталья Полянскова, руководитель Самарского филиала фонда "Защитники Отечества".
Программа по адаптации жилья остается одним из ключевых направлений деятельности организации. За 3 года на рассмотрение в экспертную комиссию Государственного фонда "Защитники Отечества" поступило 263 заявки. В настоящее время в Самарской области более 60 квартир уже адаптировано.
Работа по заявкам от ветеранов СВО, нуждающихся в аналогичной помощи, продолжается — для участия необходимо обратиться к социальному координатору сектора по делам инвалидов самарского филиала фонда "Защитники Отечества".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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