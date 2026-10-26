В Самаре семь трамвайных маршрутов будут ходить по временным схемам из‑за ремонта путей на ул. Арцыбушевской

В понедельник, 26 октября, с 22:00 МП "Трамвайно‑троллейбусное управление" приступает к замене верхнего строения трамвайных путей на участке ул. Арцыбушевской (от ул. Красноармейской до ул. Полевой), сообщает мэрия Самары.

На автомобильный транспорт ограничения не распространяются. Корректировки касаются только семи трамвайных маршрутов.

Участок будет закрыт для движения в ночные часы:

26–27 октября: с 22:00 до 05:00;

27–28 октября: с 22:00 до 05:00;

28–29 октября: с 22:00 до 05:00;

29–30 октября: с 22:00 до 05:00.

Режим работы трамваев

В дневное время (с 05:00 до 22:00) трамваи маршрутов № 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23 следуют по обычным трассам. С 22:00 движение организовано по временным схемам:

Трамвай № 3

Прямой путь: ул. Чапаевская → ул. Венцека → ул. Фрунзе → ул. Красноармейская → ул. Урицкого → ул. Пензенская → ул. Дачная → ул. Тухачевского → ул. Партизанская → ул. Аэродромная → ул. Промышленности → ул. Гагарина → ул. XXII Партсъезда → Заводское шоссе.

Обратный путь: Заводское шоссе → ул. XXII Партсъезда → ул. Гагарина → ул. Промышленности → ул. Аэродромная → ул. Партизанская → ул. Тухачевского → ул. Дачная → ул. Пензенская → ул. Урицкого → ул. Красноармейская → ул. Фрунзе → ул. Пионерская → ул. Чапаевская.

Трамвай № 4

Маршрут: ул. Ново‑Садовая/Постников овраг → пр. Ленина → ул. Полевая → ул. Мичурина → ул. Клиническая → ул. Чернореченская → ул. Киевская → ул. Партизанская → ул. Аэродромная → ул. Промышленности → ул. Гагарина → ул. XXII Партсъезда → ул. Ставропольская → ул. Антонова‑Овсеенко → ул. Гаражная → Четвертый проезд → ул. Врубеля/Постников овраг.

Трамвай № 5

Прямой путь: ул. Тухачевского → ул. Киевская → ул. Чернореченская → ул. Клиническая → ул. Мичурина → ул. Полевая → пр. Ленина → ул. Ново‑Садовая — до Барбошиной поляны.

Обратный путь — по тем же улицам до остановки "Улица Тухачевского".

Трамваи № 20 и 20к

Прямой путь: ул. Фадеева → ул. Ново‑Вокзальная → ул. Ново‑Садовая → пр. Ленина → ул. Полевая → ул. Мичурина → ул. Клиническая → ул. Чернореченская → ул. Киевская → ул. Тухачевского.

Обратный путь — по тем же улицам до трамвайного депо на ул. Фадеева.

Трамвай № 22

Прямой путь: ул. Ташкентская/15‑й микрорайон → ул. Демократическая → ул. Ново‑Садовая → пр. Ленина → ул. Полевая → ул. Мичурина → ул. Клиническая → ул. Чернореченская → ул. Киевская → ул. Тухачевского.

Обратный путь: ул. Тухачевского → ул. Киевская → ул. Чернореченская → ул. Клиническая → ул. Мичурина → ул. Полевая → пр. Ленина → ул. Ново‑Садовая → ул. Ново‑Вокзальная → ул. Фадеева.

Трамвай № 23

Маршрут: Постников овраг/ул. Врубеля → Четвертый проезд → ул. Гаражная → ул. Антонова‑Овсеенко → ул. Ставропольская → ул. XXII Партсъезда → ул. Гагарина → ул. Промышленности → ул. Аэродромная → ул. Партизанская → ул. Киевская → ул. Чернореченская → ул. Клиническая → ул. Мичурина → ул. Полевая → пр. Ленина → ул. Ново‑Садовая/Постников овраг.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учетом временных изменений.