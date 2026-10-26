В Самаре обсудили эффективные способы управления временем на лекции общества "Знание"

Мероприятие прошло для сотрудников компании газовой отрасли. В качестве лектора Российского общества "Знание" выступила к. п. н., доцент, председатель Самарского регионального отделения Российского психологического общества Наталья Наумова. Она провела лекцию, посвященную эффективным способам управления временем, в рамках проекта Знание.Лекторий.
В ходе интерактивной лекции слушатели вместе с экспертом разобрали, почему управление временем становится основой успеха в личной и профессиональной жизни. Участники обсудили типичные препятствия, мешающие реализовать планы, такие как лень, усталость, страх ошибки и привычка откладывать дела на последний момент, и выяснили, что у каждой из этих проблем есть внутренняя причина, требующая осознанного подхода.
Лектор Общества "Знание" объяснила, что эффективное распоряжение временем помогает снижать стресс, повышать продуктивность и достигать поставленных целей, а также познакомила аудиторию с базовыми принципами, среди которых постановка осознанных целей, чередование активности и отдыха, расстановка приоритетов и анализ полученного опыта.
"Тайм-менеджмент — основа продуктивной жизни и эффективной работы. Навык сортировки дел по важности и срочности, оптимизация, систематизация и прогностическое мышление — залог успешной карьеры. А новые технологии — программирование и искусственный интеллект — могут быть как помощниками, так и врагами. Поэтому важно научиться правильно ими пользоваться, а также расставлять приоритеты и цели в своей жизни", — подчеркнула Наталья Наумова.
Практическая часть встречи позволила слушателям примерить инструменты, о которых рассказывала эксперт, на собственных примерах рабочих задач. Участники выполнили задание по отслеживанию уровня энергии в течение дня с помощью цветовых индикаторов, обсудили, какие ежедневные дела наполняют их энергией, а какие забирают силы, и получили бланки дневника продуктивности для недельного наблюдения за собой.
Отдельное внимание было уделено правилу Чирилло, известному как метод помидора, технике поедания лягушек для выполнения неприятных задач с утра и канбан-доске для визуального распределения нагрузки, что вызвало живой отклик у аудитории. В заключительной части лектор подчеркнула, что управлять своим временем на самом деле просто, главное захотеть и начать действовать.
Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...