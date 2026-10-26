В Самаре прошли антитеррористические учения

В Самаре под эгидой Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялись командно-штабные учения, направленные на проверку готовности сил и средств по пресечению актов террористической направленности на объектах железнодорожного транспорта.
В мероприятии были задействованы подразделения Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, Управления МВД России по Самаре, Самарского областного центра медицины катастроф, Куйбышевской железной дороги.
В рамках тренировки организаторы проверили уровень межведомственного взаимодействия. Участники отработали порядок реагирования на террористические угрозы. По сценарию, преступники захватили в заложники пассажиров поезда. Бойцы ОМОН Росгвардии взяли железнодорожный вагон штурмом, задержав условных террористов и освободив людей, находившихся внутри.
Во время командно-штабных учений все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, результаты достигнуты. Участники мероприятий показали профессиональную подготовку и слаженное взаимодействие по реагированию на возникающие угрозы.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...