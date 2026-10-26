В Самаре прошли антитеррористические учения

В Самаре под эгидой Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялись командно-штабные учения, направленные на проверку готовности сил и средств по пресечению актов террористической направленности на объектах железнодорожного транспорта.

Управление на транспорте МВД России по ПФО

Фото: Управление на транспорте МВД России по ПФО

В мероприятии были задействованы подразделения Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, Управления МВД России по Самаре, Самарского областного центра медицины катастроф, Куйбышевской железной дороги.

В рамках тренировки организаторы проверили уровень межведомственного взаимодействия. Участники отработали порядок реагирования на террористические угрозы. По сценарию, преступники захватили в заложники пассажиров поезда. Бойцы ОМОН Росгвардии взяли железнодорожный вагон штурмом, задержав условных террористов и освободив людей, находившихся внутри.

Во время командно-штабных учений все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, результаты достигнуты. Участники мероприятий показали профессиональную подготовку и слаженное взаимодействие по реагированию на возникающие угрозы.