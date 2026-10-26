16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти прошла мини-ярмарка вакансий В Самарском цирке покажут шоу "Дикая планета" В тольяттинском микрорайоне Федоровка открыли новое футбольное поле В Самарской области 19 самозанятых жителей получили первые выплаты по больничным листам Последняя неделя октября в Самаре будет умеренно теплой

Общество

В Самаре прошли антитеррористические учения

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре под эгидой Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялись командно-штабные учения, направленные на проверку готовности сил и средств по пресечению актов террористической направленности на объектах железнодорожного транспорта.

Фото: Управление на транспорте МВД России по ПФО

В мероприятии были задействованы подразделения Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, Управления МВД России по Самаре, Самарского областного центра медицины катастроф, Куйбышевской железной дороги.

В рамках тренировки организаторы проверили уровень межведомственного взаимодействия. Участники отработали порядок реагирования на террористические угрозы. По сценарию, преступники захватили в заложники пассажиров поезда. Бойцы ОМОН Росгвардии взяли железнодорожный вагон штурмом, задержав условных террористов и освободив людей, находившихся внутри.

Во время командно-штабных учений все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, результаты достигнуты. Участники мероприятий показали профессиональную подготовку и слаженное взаимодействие по реагированию на возникающие угрозы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Фото на сайте

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1