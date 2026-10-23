От -4 до +15: в Самарской области в выходные ожидаются перепады температуры

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В ближайшие выходные, по данным специалистов Приволжского УГМС, ожидаются суточные перепады температуры воздуха. В ночные часы прогнозируются заморозки до-4°C, а днем столбик термометра будет подниматься до +15°C.