Особый противопожарный режим в Самарской области продлен

Противопожарный режим будет действовать до 31 октября, сообщили в региональном минприроды.

Причина — погодные условия. В регионе по‑прежнему тепло и сухо, осадков практически нет. Из‑за этого опасность лесных пожаров остается на высоком уровне: даже небольшая искра способна спровоцировать серьезное возгорание.

Напомним, изначально противопожарный режим действовал с 15 апреля по 15 октября.

Специалисты лесопожарных подразделений министерства природных ресурсов работают в усиленном режиме, они непрерывно контролируют ситуацию и отслеживают возможные угрозы.

На время особого противопожарного режима под запретом любые действия, связанные с открытым огнем: нельзя разводить костры, выжигать траву, сжигать мусор и т. д.