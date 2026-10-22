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Экология Общество

Особый противопожарный режим в Самарской области продлен

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Противопожарный режим будет действовать до 31 октября, сообщили в региональном минприроды.

Фото: Минприроды Самарской области

Причина — погодные условия. В регионе по‑прежнему тепло и сухо, осадков практически нет. Из‑за этого опасность лесных пожаров остается на высоком уровне: даже небольшая искра способна спровоцировать серьезное возгорание.

Напомним, изначально противопожарный режим действовал с 15 апреля по 15 октября.

Специалисты лесопожарных подразделений министерства природных ресурсов работают в усиленном режиме, они непрерывно контролируют ситуацию и отслеживают возможные угрозы.

На время особого противопожарного режима под запретом любые действия, связанные с открытым огнем: нельзя разводить костры, выжигать траву, сжигать мусор и т. д.

Если вы обнаружили возгорание в лесу, незамедлительно сообщите об этом на горячую линию лесной охраны: 8 (846) 231-00-63

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