Зеленый стандарт "Самаранефтегаза"

Сотрудники АО "Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть") доказали, что забота об экологии для них — не просто слова, а конкретные дела. Добровольцы из числа работников предприятия присоединились к Всероссийской экологической акции "Сохраним лес" и внесли свой вклад в восстановление зеленых богатств Самарской области, высадив более тысячи молодых хвойных деревьев.

Площадкой для посадки в этом году была выбрана территория Ново-Буянского лесничества в районе поселка Прибрежный. Благодаря общим усилиям участников акции на данном участке высажено около 22 тысяч деревьев на площади более 5 гектаров. По информации экологов, за новыми насаждениями в течение последующих 5–7 лет будет установлен постоянный уход: специалисты будут рыхлить почву и вовремя удалять сорные растения, чтобы саженцы хорошо прижились. Совместный труд сотрудников крупных ответственных компаний, таких как "Самаранефтегаз", профильных ведомств и волонтеров помогает планомерно восстанавливать леса в регионе.

"Я рада, что причастна к такой благородной акции. Когда своими руками сажаешь в землю хрупкий росток сосны и понимаешь, что здесь со временем вырастет бор, чувствуешь реальную пользу. Здорово, что наше предприятие поддерживает такие инициативы и дает нам возможность помогать родному региону", — рассказала ведущий экономист "Самаранефтегаза" Регина Мухетдинова.

Участие в этой экологической акции — часть масштабной добровольческой программы ведущего нефтедобывающего предприятия губернии. Также в рамках лесовосстановления за последние 3 года было высажено 26 тысяч деревьев и кустарников. Нефтяники регулярно участвуют в экологических проектах "Вода России", "Чистые берега" и "Родники Самарской области", помогают готовить Ботанический сад Самары к зиме.

Также "Самаранефтегаз" выступает одним из лидеров внедрения принципов бережливого производства и зеленых технологий в регионе. Параллельно на предприятии развивается и благотворительное экологическое направление. Волонтеры предприятия активно участвуют в проекте "Добрые крышечки", где сбор обычного пластика помогает финансировать покупку медицинского оборудования для детей-сирот с особенностями развития. В 2026 году в рамках акции самарским нефтяникам удалось собрать почти в два раза больше пластиковых крышек, чем в прошлом (свыше 22,2 тыс. штук, а в 2025-м — 12,5 тыс. штук).

Всего же с начала 2026 года силами нефтедобытчиков было собрано и отправлено на специализированные заводы 5 тонн макулатуры и 115 килограммов отработанных батареек. В "Самаранефтегазе" уверены: глобальные изменения начинаются с простых повседневных привычек. Именно поэтому в административных зданиях, цехах и на удаленных нефтепромыслах создана удобная инфраструктура — специальные маркированные экоконтейнеры для бумаги, пластика и опасных бытовых отходов.

Такой комплексный подход, объединяющий рециклинг, лесовосстановление и социальную поддержку, формирует новую корпоративную культуру. Экология становится личной ответственностью каждого, кто связал свою жизнь с производством. От выключенного света в офисе и сданной в переработку бумаги до высаженного дерева — именно из таких действий складывается чистое будущее Самарской области.