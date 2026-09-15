АО "Транснефть - Приволга" восполнило водные биоресурсы в Ростовской области

АО "Транснефть - Приволга" выпустило 83,4 тысячи мальков стерляди — ценного вида водных биологических ресурсов — в бассейн Азовского моря на территории Ростовской области. Стерлядь, рыба семейства осетровых, занесена в Красную книгу Ростовской области.

Выращивание и выпуск мальков в водоем по заказу предприятия выполнил специализированный рыбоводный комплекс. Средняя штучная навеска мальков составила 1,5 грамма. Место выпуска определили представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость.

Молодь была доставлена из рыбоводного хозяйства специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятии по зарыблению.

Выпуски молоди рыб являются частью природоохранных мероприятий по восполнению водных биоресурсов, ежегодно проводимых АО "Транснефть - Приволга".