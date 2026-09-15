АО "Транснефть - Приволга" восполнило водные биоресурсы в Ростовской области

АО "Транснефть - Приволга" выпустило 83,4 тысячи мальков стерляди — ценного вида водных биологических ресурсов — в бассейн Азовского моря на территории Ростовской области. Стерлядь, рыба семейства осетровых, занесена в Красную книгу Ростовской области.
Выращивание и выпуск мальков в водоем по заказу предприятия выполнил специализированный рыбоводный комплекс. Средняя штучная навеска мальков составила 1,5 грамма. Место выпуска определили представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость.
Молодь была доставлена из рыбоводного хозяйства специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятии по зарыблению.
Выпуски молоди рыб являются частью природоохранных мероприятий по восполнению водных биоресурсов, ежегодно проводимых АО "Транснефть - Приволга".
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.