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Экология Общество

Авито: жители Самары могут поддержать краснокнижных животных и растения в специальном проекте

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается голосование за редких животных и растения из Красной книги России в рамках проекта "Вместе для дикой природы". По итогам голосования на специальном лендинге в разделе #яПомогаю на Авито и портале 100vidov.vedomosti.ru будут определены 100 краснокнижных видов, которые получат дополнительное внимание. Проект реализуют "Ведомости" и Агентство трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов. Стратегическим партнером выступает технологическая платформа Авито.

В региональном голосовании жители Самарской области чаще всего поддерживают русскую выхухоль — она получила 18% голосов, на втором и третьем местах оказались крапчатый суслик (17%) и степной шмель (13%). Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу голосов, также в числе лидеров голосования: Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Краснодарский край.

Русская выхухоль — редкое полуводное млекопитающее и один из самых необычных видов российской фауны. Она живет у чистых рек, озер и пойменных водоемов, поэтому считается индикатором состояния пресноводных экосистем. Для выхухоли особенно опасны загрязнение воды, осушение пойм, разрушение берегов и рыболовные сети.

Крапчатый суслик — степной зверек, который играет важную роль в экосистеме открытых ландшафтов. Его норы помогают рыхлить почву и создают укрытия для других видов. Вид уязвим из-за распашки степей, зарастания лугов и сокращения пастбищ.

Степной шмель — редкий представитель насекомых-опылителей, от которых зависит состояние сельскохозяйственных культур. Его сохранение важно для поддержания биоразнообразия степных и луговых территорий. Основные угрозы для вида — распашка степей, сокращение цветущих лугов и применение пестицидов.

На специальном лендинге в разделе #яПомогаю на Авито и портале 100vidov.vedomosti.ru можно узнать подробнее о других видах, участвующих в голосовании, изучить, где обитают краснокнижные животные и растения, почему они находятся под угрозой и какие меры помогают их сохранять.

На первом этапе проекта эксперты отобрали 200 животных и растений со всей страны. При формировании списка учитывались редкость вида, его значение для биобаланса, видовое разнообразие и географический фактор. Дополнительные баллы получили виды, которые могут исчезнуть без внимания и участия человека, а также эндемики — за свою уникальность и узнаваемость.

Голосование проходит в двух номинациях: "Национальные виды" — за животных и растения, которые могут стать символами страны, и "Региональные виды" — за уникальных представителей родного края. Каждый участник может отдать по одному голосу в каждой номинации. По итогам голосования будет составлен федеральный список из ста видов, а также определены победители в каждом из 89 регионов страны.

Победители получат адресную помощь: к их сохранению смогут подключаться регионы, компании, университеты, заповедники и волонтерские объединения. Такая поддержка может включать систематическое наблюдение за популяциями, просветительские программы и природоохранные инициативы на местах.

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