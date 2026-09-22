Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в экологических акциях

Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" активно поддерживают всероссийские экологические инициативы по озеленению территорий, а также благоустройству водоохранных зон и парков в регионах присутствия предприятия.

Так, работники Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) стали участниками традиционной осенней высадки лесных культур в рамках ежегодной всероссийской акции "Сохраним лес". Акция проводится под эгидой АНО "Сад Памяти" совместно с Движением "Экосистема", при участии Минприроды России и Рослесхоза в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие".

В соответствии с картой высадок деревьев в Оренбургской области, службой экологической безопасности и рационального природопользования Бугурусланского РНУ была выбрана точка высадки на территории МБОУ "Михайловская СОШ" в селе Михайловка Оренбургской области.

В мероприятии приняли участие представители ГКУ "Бугурусланское лесничество", ученики Михайловской средней школы. После проведения акции активных ее участников ожидали приятные сувениры от АО "Транснефть - Приволга".

Ранее экологический субботник на территории памятника природы "Кумысная поляна" провели сотрудники Саратовского РНУ. Они очистили территорию природного парка и собрали десятки мешков мусора. "Кумысная поляна" — настоящий природный фильтр Саратова и одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города. Сохранение таких природных территорий — общая ответственность и вклад в будущее родного края.

Молодые специалисты аппарата управления и Самарского РНУ провели экологический субботник по уборке водоохранной зоны полуострова Серный в Красноглинском районе Самарской области. Совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области и другими волонтерами участники собрали около 300 мешков мусора.

АО "Транснефть - Приволга" на постоянной основе реализует мероприятия в области корпоративного волонтерства и охраны окружающей среды. Работники предприятия регулярно поддерживают экологические акции по сохранению и восстановлению лесов в регионах ведения производственной деятельности.