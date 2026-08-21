Мария Львова-Белова предложила оценивать парки, скверы и дворы по стандартам сертификата "Семьям рады"

На II форуме "Города будущего" руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова предложила распространить сертификат "Семьям рады" на парки, скверы и дворы. В ходе деловой сессии "Зеленые города будущего: технологии и комфорт" обсуждались практические решения для создания безопасной и удобной городской среды.

"Семьям рады" - это сертификат Роскачества, который подтверждает, что объект прошел добровольную независимую проверку на соответствие строгим требованиям безопасности, комфорта и сервиса для семейного отдыха.

"Мы просто говорили (с президентом РФ - ИФ) о том, что для многодетных семей мало гостиниц, мало мест, куда они могли бы все вместе пойти. Я предлагаю по итогам сегодняшнего заседания расширить эти сертификаты для скверов, парков, дворов с удобной для семьи инфраструктурой и повысить их популярность", - сообщила Львова-Белова.

По ее словам, главный критерий качества - это доступность инфраструктуры. В парке должно быть комфортно и маме с коляской, и ребенку, и людям с инвалидностью. Школа, поликлиника, кружки, подростковые пространства - должны быть в шаговой доступности. И проектировать все это нужно вместе с жителями, в том числе с подростками.

Омбудсмен также обратила внимание на заброшенные территории, которые все чаще привлекают детей, но остаются небезопасными. Она предложила превращать их в современные общественные пространства. Такой подход, по ее мнению, станет ориентиром для жителей, муниципалитетов, застройщиков и профильных специалистов.

"Уверена: зеленый город - это заботливый и любимый город. Тот, где семье хорошо жить и хочется растить детей!" - подчеркнула Львова-Белова в своем Телеграм-канале.