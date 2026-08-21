Мария Львова-Белова предложила оценивать парки, скверы и дворы по стандартам сертификата "Семьям рады"

На II форуме "Города будущего" руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова предложила распространить сертификат "Семьям рады" на парки, скверы и дворы. В ходе деловой сессии "Зеленые города будущего: технологии и комфорт" обсуждались практические решения для создания безопасной и удобной городской среды.
"Семьям рады" - это сертификат Роскачества, который подтверждает, что объект прошел добровольную независимую проверку на соответствие строгим требованиям безопасности, комфорта и сервиса для семейного отдыха.
"Мы просто говорили (с президентом РФ - ИФ) о том, что для многодетных семей мало гостиниц, мало мест, куда они могли бы все вместе пойти. Я предлагаю по итогам сегодняшнего заседания расширить эти сертификаты для скверов, парков, дворов с удобной для семьи инфраструктурой и повысить их популярность", - сообщила Львова-Белова.
По ее словам, главный критерий качества - это доступность инфраструктуры. В парке должно быть комфортно и маме с коляской, и ребенку, и людям с инвалидностью. Школа, поликлиника, кружки, подростковые пространства - должны быть в шаговой доступности. И проектировать все это нужно вместе с жителями, в том числе с подростками.
Омбудсмен также обратила внимание на заброшенные территории, которые все чаще привлекают детей, но остаются небезопасными. Она предложила превращать их в современные общественные пространства. Такой подход, по ее мнению, станет ориентиром для жителей, муниципалитетов, застройщиков и профильных специалистов.
"Уверена: зеленый город - это заботливый и любимый город. Тот, где семье хорошо жить и хочется растить детей!" - подчеркнула Львова-Белова в своем Телеграм-канале.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???