Кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса посетили выставку "Луганцы. Двенадцать лет войны"

Кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса стали гостями выставки живописи Данила Багринцева "Луганцы. Двенадцать лет войны", развернувшейся в стенах Самарского епархиального церковно-исторического музея. Экспозиция, исполненная в стилистике цифровой графики, производит глубокое впечатление: каждая работа — это художественный отклик на подлинные истории очевидцев, сплав документальной правды и эмоционального переживания.
Примечательно, что выставка открылась накануне десятилетия со дня создания и начала активной работы Самарского казачьего кадетского корпуса. На протяжении этого времени корпус вносит значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Учебное заведение было создано с целью развития и совершенствования системы непрерывного казачьего образования.
Первым директором корпуса стал казачий полковник Александр Юрьевич Рябов. Под его руководством учреждение сделало первые крупные самостоятельные шаги в общероссийской системе казачьего образования: команда корпуса стала постоянным участником соревнований, конкурсов и олимпиад. В этот период на территории корпуса началось строительство храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Оно было успешно завершено 17 сентября 2017 года. Настоятелем храма является протоиерей отец Сергий Нестеров, который одновременно занимает должность заместителя директора корпуса по воспитательной работе.
С мая 2020 года директором Самарского казачьего кадетского корпуса является подъесаул Сергей Игоревич Синявский. При нем жизнь корпуса заметно активизировалась: был создан музей, начали полноценно работать разнообразные секции — армейского рукопашного боя, фехтования, пулевой стрельбы, спортивного ориентирования, а также творческие направления: народный и бальный танец, пение, театральная студия. Особую гордость представляет православный казачий кадетский хор. Кадеты на постоянной основе участвуют в военных парадах, парадах памяти и торжествах, посвященных памятным датам России.
Теплые поздравления кадетам прозвучали из уст атамана Волжского войскового казачьего общества Константина Давитьяна и атамана Самарского окружного казачьего общества Андрея Терновского.
Тема специальной военной операции и роль казаков Волжского казачьего войска в ней особенно созвучна сердцам юных воспитанников. Для многих кадет эта тема не просто страница истории, а живая семейная память: родители, родственники, старшие товарищи уходили на передовую в составе добровольческого отряда БАРС-15 "Ермак", проявляя мужество и верность долгу. Среди них есть награжденные государственными и ведомственными наградами, а также те, кто отдал жизнь за Родину, это воспитывает в кадетах чувство ответственности и глубокого уважения к подвигу защитников Отечества.
Не оставаясь в стороне, сами кадеты вместе с родителями ведут постоянную гуманитарную работу в поддержку бойцов отряда: участвуют в сборе продуктов, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. В корпусе бережно хранят память о героях: здесь создан музей СВО, открыта парта героя. Все это делает историю для воспитанников осязаемой и ориентиром для будущих поступков.
Во время посещения выставки состоялась теплая встреча с руководством Самарской митрополии и епархиального музея. Представители Церкви пообщались с воспитанниками, искренне ответили на все вопросы и передали добрые пожелания кадетам и их семьям.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...