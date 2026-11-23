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Со вторника, 24 ноября, на пересечении улиц Ново‑Садовой и Шмидта скорректируют режим работы светофора. При движении прямо во встречном направлении больше не будет загораться разрешающий сигнал дополнительной секции для поворота налево. Об этом сообщили в минтрансе региона.