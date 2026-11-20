Звонки от имени сотрудников силовых ведомств, поддельные видеосообщения от родственников, фиктивные инвестиционные предложения и продажа квартир под давлением злоумышленников - мошеннические схемы становятся все разнообразнее. В Самарской области за девять месяцев 2026 г. подтвердились 5543 факта мошенничества. Как преступники воздействуют на своих жертв и какие возможности защиты остаются у пострадавших, обсудили эксперты на пресс-конференции, прошедшей 16 ноября на площадке ГТРК.

В обсуждении приняли участие ведущий специалист юридической компании "Щит права" Степан Шитов, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Мария Пастухова, управляющий партнер адвокатского бюро "Харитонова и партнеры" Евгения Харитонова и риелтор, эксперт в области безопасной недвижимости Юлия Никитина.

Одной из центральных тем встречи стали изменения в способах совершения мошенничества. С развитием технологий преступники получили новые инструменты для обмана, однако основные принципы их работы остались прежними.

Искусственный интеллект - новый инструмент старых схем

Мошенники все чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания поддельных голосовых сообщений, имитации видеозвонков и подготовки убедительных фишинговых материалов. Благодаря этому злоумышленникам становится проще выдавать себя за родственников, сотрудников правоохранительных органов и представителей различных организаций.

Однако, как отметил ведущий специалист юридической компании "Щит права" Степан Шитов, появление новых технологий не изменило саму основу мошеннических схем. "Схемы остались неизменными. Ключевая задача - втереться к человеку в доверие, ввести его в заблуждение. Мошенники сообщают, что родственники якобы попали в сложную жизненную ситуацию или что в отношении самого человека ведутся исполнительные производства, и убеждают его срочно действовать. Искусственный интеллект облегчил работу мошенников, но в корне ничего не изменилось", - пояснил эксперт.

По словам юриста, насторожить должны звонки с неизвестных номеров, сообщения с требованием перейти по ссылке, просьбы сообщить коды доступа, логины и пароли от личного кабинета на портале "Госуслуги", а также предложения оформить кредит или перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Особенно опасны ситуации, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции, ФСБ или другими представителями государственных структур. Они могут сообщать о якобы произошедшем ДТП с участием близкого человека, об угрозе потери денежных средств или о необходимости срочно принять меры для предотвращения преступления.

В таких обстоятельствах эксперт рекомендует прежде всего прекратить разговор и самостоятельно связаться с родственником или организацией по известному номеру телефона. Даже если голос собеседника кажется знакомым, это не гарантирует, что на другом конце действительно находится нужный человек.

Почему даже образованные люди становятся жертвами мошенников

Отдельное внимание участники пресс-конференции уделили психологическим механизмам, которые позволяют преступникам управлять поведением людей. Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Мария Пастухова отметила: распространенное представление о том, что мошенники обманывают исключительно доверчивых или недостаточно образованных граждан, не соответствует действительности.

Интеллект, образование и жизненный опыт не обеспечивают стопроцентной защиты от обмана. Главным инструментом злоумышленников становится создание сильного эмоционального напряжения.

Когда человеку сообщают, что его близкий попал в беду, или его деньги якобы находятся под угрозой, или что ему грозит уголовная ответственность, организм реагирует на информацию как на опасность. В состоянии стресса способность критически оценивать происходящее снижается. Человек начинает искать поддержку и оказывается более восприимчивым к предложениям того, кто обещает помочь.

Психолог выделила несколько основных приемов, которые используют мошенники: запугивание, давление на авторитет, создание ложного выбора, воздействие на чувство вины и формирование атмосферы секретности.

Например, человеку могут сообщить, что он должен немедленно выполнить определенные действия, иначе пострадает его родственник или будут потеряны все сбережения. При этом злоумышленник часто выступает не в роли агрессора, а, напротив, представляется человеком, который якобы пытается помочь разобраться в ситуации.

Еще один распространенный прием - ограничение времени. Мошенники убеждают жертву, что на принятие решения есть всего несколько часов или даже минут. Это не оставляет пространства для размышлений и проверки информации. "Чем сильнее тревога, тем меньше критического мышления. Мошенники вообще не оставляют пространства для размышлений. Единственный человек, с которым мы разговариваем, постепенно становится для нас опорой. Мы начинаем воспринимать его как того, кто может помочь", - объяснила Мария Пастухова.

Особую опасность представляет изоляция человека от окружающих. Злоумышленники запрещают рассказывать о происходящем родственникам, друзьям и знакомым, объясняя это секретностью проводимой операции. В результате пострадавший лишается возможности получить независимую оценку ситуации.

Пастухова подчеркнула, что одним из главных способов противодействия подобным манипуляциям служит развитие критического мышления и осознанности. Если собеседник требует сохранять разговор в тайне, торопит с принятием решения и запрещает обращаться за советом к другим людям, это должно стать сигналом опасности.

Самое важное в такой ситуации - прервать контакт и вернуться к спокойной оценке происходящего.

Два дня под контролем мошенников: как психологическое воздействие приводит к потере денег

В ходе пресс-конференции управляющий партнер адвокатского бюро "Харитонова и партнеры" Евгения Харитонова привела пример из практики, который показал, насколько далеко могут зайти злоумышленники в психологической обработке человека.

К юристам обратилась женщина старше 70 лет. Все началось с обычного поиска информации в Интернете: она заинтересовалась определенной темой и оставила заявку, чтобы с ней связались. После этого поступил звонок, и женщина постепенно оказалась вовлечена в многоэтапную мошенническую схему.

Сначала с ней общались под предлогом обсуждения инвестиций и вложения средств в акции. Узнав о наличии у женщины накоплений, злоумышленники предложили связать ее с другим, якобы более компетентным специалистом финансовой организации.

Общение продолжалось около двух суток. Все это время женщина находилась на громкой связи и видеосвязи с мошенниками. В результате психологического воздействия она отправилась в банк, оформила крупный кредит и сразу перевела полученные деньги по указанным ей реквизитам.

При этом родственникам о произошедшем она сообщила не сразу. Страх, стыд и опасение последствий не позволяли ей обратиться за помощью.

Для защиты интересов доверительницы адвокатское бюро добивалось назначения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Ее результаты подтвердили наличие психологического воздействия, которое повлияло на способность женщины осознавать правовые последствия собственных действий.

По словам Евгении Харитоновой, этот случай демонстрирует, что даже изначально безобидное взаимодействие в И нтернете может привести к серьезным финансовым потерям.

При этом вернуть деньги удается не всегда. Если злоумышленников невозможно установить, а банк при выдаче кредита и переводе средств выполнил предусмотренные законом процедуры, добиться возмещения ущерба значительно сложнее.

Можно ли вернуть деньги после мошенничества

Вопрос возврата похищенных денежных средств стал одним из наиболее обсуждаемых на встрече. Как пояснил Степан Шитов, перспективы судебного разбирательства во многом зависят от обстоятельств, при которых человек потерял деньги. Принципиальное значение имеет то, каким образом был оформлен кредит и кто непосредственно совершал финансовые операции.

Одна ситуация - когда мошенники получают доступ к личному кабинету гражданина, оформляют на его имя кредит и выводят деньги без его ведома. Другая - когда человек под воздействием злоумышленников самостоятельно обращается в банк, получает кредит и переводит средства на указанные счета.

В первом случае у пострадавшего, как правило, больше возможностей для защиты своих интересов, поскольку он не выражал согласия на получение кредита. Во втором случае судебная перспектива зависит от совокупности обстоятельств, включая действия банка, поведение самого гражданина и имеющиеся доказательства психологического воздействия.

При этом юрист обратил внимание на возможность взыскания денег с лиц, на счета которых они были переведены. Речь идет в том числе о так называемых дропперах - людях, предоставляющих мошенникам свои банковские карты и счета для проведения незаконных операций.

Даже если получатель впоследствии передал деньги другим участникам преступной схемы, это не исключает возможности предъявления к нему гражданского иска о взыскании неосновательного обогащения.

Кроме того, Шитов напомнил о механизме самозапрета на оформление кредитов. Такой механизм позволяет гражданину заранее ограничить возможность получения кредитов и займов на свое имя. Если финансовая организация выдает кредит при действующем самозапрете, это может стать основанием для оспаривания соответствующих обязательств.

Вместе с тем универсального алгоритма возврата средств нет: каждый случай требует отдельного анализа документов, обстоятельств перевода и действий участников финансовой операции.

Мошенничество затрагивает не только граждан, но и бизнес

Отдельный блок пресс-конференции был посвящен преступлениям в отношении предпринимателей и организаций. Евгения Харитонова рассказала о случаях хищения денежных средств с расчетных счетов компаний с использованием вредоносного программного обеспечения.

В одном из таких дел злоумышленники внедрили вирус в компьютерную программу организации. Получив доступ к информации о финансовых операциях, они скомпрометировали электронную подпись бухгалтера, сформировали поддельное платежное поручение и направили его в банк.

В результате со счета компании былио перечислено несколько миллионов рублей. Деньги распределили по нескольким регионам России, где заранее находившиеся люди снимали их через банкоматы.

В ходе разбирательства юристам удалось установить, что хищение произошло не по вине сотрудников организации, а вследствие вмешательства в работу программного обеспечения. После неудачи в суде первой инстанции сторона защиты провела дополнительное компьютерно-техническое исследование, подтвердившее компрометацию систем безопасности.

В апелляционной инстанции удалось добиться взыскания с банка в пользу организации 50% похищенной суммы.

По словам Харитоновой, для предотвращения подобных ситуаций компаниям необходимо выстраивать внутреннюю систему безопасности. В частности, прописывать должностные инструкции сотрудников, разграничивать доступ к материальным ценностям и электронной подписи, контролировать финансовые операции и проводить профилактические занятия.

Степан Шитов дополнил, что важную роль играет техническая защищенность рабочих компьютеров. Использование лицензионного программного обеспечения, актуальных антивирусных решений и отказ от перехода по подозрительным ссылкам позволяют снизить риск проникновения злоумышленников в корпоративные системы.

Недвижимость под угрозой: как мошенники заставляют людей продавать квартиры

Одной из наиболее сложных тем стала безопасность сделок с недвижимостью. В последние годы широкое распространение получили схемы, при которых собственника постепенно убеждают продать квартиру, якобы чтобы спасти ее или находящиеся на счетах деньги.

Риелтор, эксперт в области безопасной недвижимости Юлия Никитина пояснила, что термин "ведомый продавец" не является юридическим понятием. Так называют человека, который под воздействием мошенников самостоятельно принимает решение о продаже недвижимости, подписывает договор и передает полученные деньги злоумышленникам.

Обычно схема начинается с телефонного звонка. Человеку сообщают, что его недвижимость или накопления находятся под угрозой. Затем его убеждают никому не рассказывать о происходящем, в том числе близким родственникам.

На следующем этапе подключаются другие участники схемы и объясняют, что для сохранения имущества необходимо продать квартиру и перевести вырученные средства на безопасный счет. В результате собственник самостоятельно приходит в МФЦ или к нотариусу, подписывает договор купли-продажи и передает деньги мошенникам.

Спустя некоторое время он осознает произошедшее и обращается в суд с требованием признать сделку недействительной.

По словам риелтора, в таких делах принципиальное значение имеет вопрос добросовестности участников сделки и понимания продавцом последствий собственных действий.

При этом риски возникают не только для продавца, но и для покупателя, который может лишиться приобретенной квартиры, даже если предварительно проверил документы и добросовестно исполнил свои обязательства.

Никитина подчеркнула, что стопроцентной гарантии безопасности сделки не существует. Однако снизить риски позволяет комплексная проверка объекта и самого продавца.

В частности, необходимо изучать историю перехода права собственности, правоустанавливающие документы, наличие зарегистрированных лиц, исполнительных производств и кредитную историю продавца. Дополнительное внимание следует уделять ситуации, когда собственник продает единственное жилье, не может объяснить причины продажи, постоянно меняет обстоятельства или предлагает недвижимость по существенно заниженной цене.

Эксперт также рассказала, что с 2023 г. проводит психиатрическое освидетельствование продавцов в сопровождаемых ею сделках. По ее словам, подобная мера не исключает всех рисков, но может стать дополнительным доказательством при последующем судебном разбирательстве.

Особое значение имеет открытость сделки. Если продавец скрывает продажу недвижимости от близких, это должно стать поводом для дополнительной проверки обстоятельств.

Евгения Харитонова дополнила выступление юридическими рекомендациями для тех, кто уже стал жертвой подобной схемы. В первую очередь необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и Росреестр, чтобы попытаться приостановить регистрационные действия. Чем раньше пострадавший заявит о произошедшем, тем больше возможностей для защиты его прав.

При этом адвокат обратила внимание на сложность таких споров: если сделка признается недействительной, возникает вопрос о возврате покупателю уплаченных денежных средств. Если продавец уже передал их мошенникам, ситуация осложняется необходимостью защиты интересов сразу двух пострадавших сторон.

Не всякий обман выглядит как мошенничество

В завершение встречи эксперты обсудили и другие распространенные схемы, которые внешне могут напоминать обычные гражданско-правовые отношения.

Евгения Харитонова рассказала о случаях, когда люди передают знакомым крупные суммы денег для инвестирования в бизнес без заключения договоров и оформления расписок. Доверие к человеку и длительное знакомство нередко оказываются важнее юридических гарантий.

Однако при возникновении конфликта доказать наличие изначального преступного умысла бывает непросто. Гражданское разбирательство о взыскании долга и уголовное дело о мошенничестве имеют разные предметы доказывания. Поэтому даже если суд обязал человека вернуть деньги, это еще не означает, что его действия будут квалифицированы как преступление.

Еще один пример - недобросовестные организации, которые принимают заказы на изготовление мебели, заключают официальные договоры и получают предоплату, но впоследствии не исполняют обязательств. При этом, чтобы создать видимость добросовестной работы, они могут частично выполнить заказ, а затем под различными предлогами затягивать сроки.

По словам адвоката, в подобных ситуациях важно не ограничиваться гражданским иском о взыскании денежных средств, если есть основания полагать, что изначально организация или ее представители действовали с преступным умыслом. Необходимо также обращаться в правоохранительные органы.

По итогам обсуждения участники пресс-конференции сошлись во мнении, что противодействие мошенничеству требует не только совершенствования технических средств защиты и правовых механизмов, но и повышения финансовой и правовой грамотности граждан.

Главными признаками потенциального обмана остаются искусственная срочность, требования сохранить разговор в тайне, давление на эмоции и попытки заставить человека самостоятельно совершить финансовую операцию без возможности посоветоваться с близкими.

В ситуации, когда собеседник требует немедленно перевести деньги, оформить кредит или продать имущество, лучше остановиться и проверить информацию через независимые источники. Именно возможность вовремя прервать контакт и обратиться за помощью может стать решающим фактором в предотвращении финансовых потерь.