В Самарской области продолжается реализация проекта "Школа права", направленного на повышение правовой грамотности школьников и формирование ответственного поведения. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта на этот учебный год запланировано 100 интерактивных занятий в 25 школах региона.

Очередное занятие прошло в самарской гимназии № 11. Эксперты рассказали учащимся о профилактике правонарушений и важности владения правовой грамотностью, разобрали самые острые для подростковой среды темы: как решать конфликты со сверстниками, где проходят личные границы в общении и какая ответственность наступает за необдуманные поступки. Занятие прошло в интерактивном формате — это визитная карточка проектов Самарского отделения Ассоциации юристов России.

"Мне раньше казалось, что простые шуточки или насмешки над одноклассниками — это ничего серьезного. Однако сегодня я понял, что такие, казалось бы, смешные шутки очень легко могут перерасти в буллинг", — поделился впечатлениями после встречи Максим Кощеев, ученик гимназии.

Педагоги отмечают: разбор реальных жизненных ситуаций более эффективен, чем простое заслушивание лекций.

"Эти занятия тем ценны, что ребята могут озвучить проблемы, которые интересуют их здесь и сейчас. И разбор происходит непосредственно на месте. Конечно, это гораздо интереснее для них, чем обычная теория, чем темы в курсе обществознания", — подчеркивает Юлия Дюльдина, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 11.

Просветительская работа охватывает разные территории региона. Помимо профилактики правонарушений и конфликтов, в рамках проекта "Школа права" школьники узнают, как противостоять телефонному и кибермошенничеству, научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать персональные данные и банковскую информацию. Особое внимание будет уделено предложениям "легкого заработка": как не стать дроппером, не передавать посторонним банковскую карту и доступ к счетам, не соглашаться на сомнительные денежные переводы.

"Мы приходим с посылом не рассказать о том, какой закон есть и как он работает, хотя это тоже одна из основных задач. Мы пытаемся нарастить у ребенка критическое мышление и понимание логичных причинно-следственных связей, что за каждым действием существуют определенные последствия, желаешь ты того или нет", — отмечает Артем Дьяченко, заместитель председателя исполнительного комитета Самарского отделения Ассоциации юристов России.