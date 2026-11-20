В Самарской области продолжается реализация проекта "Школа права", направленного на повышение правовой грамотности школьников и формирование ответственного поведения. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта на этот учебный год запланировано 100 интерактивных занятий в 25 школах региона.
Очередное занятие прошло в самарской гимназии № 11. Эксперты рассказали учащимся о профилактике правонарушений и важности владения правовой грамотностью, разобрали самые острые для подростковой среды темы: как решать конфликты со сверстниками, где проходят личные границы в общении и какая ответственность наступает за необдуманные поступки. Занятие прошло в интерактивном формате — это визитная карточка проектов Самарского отделения Ассоциации юристов России.
"Мне раньше казалось, что простые шуточки или насмешки над одноклассниками — это ничего серьезного. Однако сегодня я понял, что такие, казалось бы, смешные шутки очень легко могут перерасти в буллинг", — поделился впечатлениями после встречи Максим Кощеев, ученик гимназии.
Педагоги отмечают: разбор реальных жизненных ситуаций более эффективен, чем простое заслушивание лекций.
"Эти занятия тем ценны, что ребята могут озвучить проблемы, которые интересуют их здесь и сейчас. И разбор происходит непосредственно на месте. Конечно, это гораздо интереснее для них, чем обычная теория, чем темы в курсе обществознания", — подчеркивает Юлия Дюльдина, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 11.
Просветительская работа охватывает разные территории региона. Помимо профилактики правонарушений и конфликтов, в рамках проекта "Школа права" школьники узнают, как противостоять телефонному и кибермошенничеству, научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать персональные данные и банковскую информацию. Особое внимание будет уделено предложениям "легкого заработка": как не стать дроппером, не передавать посторонним банковскую карту и доступ к счетам, не соглашаться на сомнительные денежные переводы.
"Мы приходим с посылом не рассказать о том, какой закон есть и как он работает, хотя это тоже одна из основных задач. Мы пытаемся нарастить у ребенка критическое мышление и понимание логичных причинно-следственных связей, что за каждым действием существуют определенные последствия, желаешь ты того или нет", — отмечает Артем Дьяченко, заместитель председателя исполнительного комитета Самарского отделения Ассоциации юристов России.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...