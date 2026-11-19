В Самаре успешно работает социальный проект для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, - школа для мам "Перезагрузка". Это своеобразный клуб, в котором с участницами работают разные специалисты: психологи, педагоги, специалисты по женскому здоровью. Проект стартовал в августе этого года при участии Фонда поддержки детей и работает на базе Кировского и Октябрьского подразделений "Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа".

Напомним, в Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента Владимира Путина.

Мамы приходят в школу "Перезагрузка" вместе с детьми. Пока у женщин идут отдельные занятия (встречи с психологом, уроки кулинарии, прикладного творчества, физкультуры и йоги), их дети занимаются творчеством, поют, лепят, рисуют, играют вместе с социальными педагогами. Ребята не только интересно проводят досуг, но и учатся общаться друг с другом, постепенно социализируются. Школа открывает двери всего на час в неделю, но мамы называют его "волшебным": исчезают стресс и напряжение, не нужно ежеминутно контролировать ситуацию и следить за ребенком - он увлечен и находится в надежных руках.

"Специалисты подстраиваются под график. И хотя у нас очень много мам, мы все подстраиваемся, и специалисты под наше время приезжают. Весело проводим время, и даже среди мам мы делимся опытом, между собой беседуем, берем друг у друга какие-то заметки для себя. В общем, все здорово, нам все очень нравится", - рассказывает Екатерина Тарасова, участница проекта "Перезагрузка".

У ее восьмилетнего сына аутизм, и далеко не всегда удается найти того, кто поможет с ребенком и освободит ее для личных дел. Инновационный социальный проект стал для нее спасением.

Кто-то из гостей хорошо рисует, кто-то вяжет, кто-то занимается фитнесом, а кто-то даже разбирается в тайнах чайных церемоний - мамы с радостью перевоплощаются в экспертов и проводят мастер-классы. Расписание занятий составляют на месяц вперед, и их тематика не повторяется.

Лилия Кадямова пришла на "Перезагрузку" как участница проекта, а теперь сама помогает таким же, как она, мамам "особенных" детей - ведет школу макияжа. "Я сама очень люблю краситься, наряжаться и решила женщинам помочь, поделиться своим опытом, как можно за три минуты в нашем быстром режиме сделать макияж. Для нас это очень актуально, нам все нужно делать быстро", - делится опытом Лилия Кадямова.

С мамами работает психолог: групповые занятия, арт-терапия. Есть зона кухни, где мамочки готовят, проводят мастер-классы - делают пиццу, пироги, устраивают чайные церемонии. На встречу с участницами школы приезжала специалист по женскому здоровью: обсуждали возрастные периоды и их особенности, диспансеризацию, планирование беременности. Вопросов у участниц много.

"Мы видим, что появляется огонек в глазах, улучшается настроение, они становятся более позитивными, наполненными ресурсами, которые позволяют им, находясь в особенных, трудных условиях, в ежедневной заботе и быту, становиться более жизнелюбивыми", - отмечает Ольга Абрамова, и.о. заместителя директора Кировского подразделения "КЦСОН Самарского округа".

Во время таких встреч часто зарождается крепкая дружба: женщины начинают и вне школы встречаться семьями, поддерживают и помогают друг другу, сообща решают общие проблемы.

"Об этом проекте я услышала летом, когда он только создавался, - рассказывает Екатерина Тарасова. - Я воспитываю восьмилетнего сына с аутизмом, в Центр социального обслуживания мы приходили на занятия к психологу и логопеду. А когда меня пригласили записаться в школу для мам ребятишек с ОВЗ, я, конечно, обрадовалась, потому что женщинам, воспитывающим ребенка с инвалидностью и находящимся с ним круглые сутки, очень не хватает поддержки извне и самых простых человеческих радостей - общения, обучения чему-то новому. Здесь мы получаем помощь как от специалистов (психологов и педагогов), так и от других, более опытных мам. И домой возвращаемся окрыленными - с новыми силами и положительными эмоциями. Любой маме нужен источник силы. Для нас такой точкой опоры стала школа "Перезагрузка". Наши встречи помогают не унывать и не опускать руки, и это здорово".

Школа для мам "Перезагрузка" пока есть только в Самаре, но в планах - расширить географию проекта. "Проект уже доказал свою высокую социальную эффективность. За неполных четыре месяца работы наша школа приняла 35 жительниц Самары. И в силу востребованности таких встреч мы планируем в ближайшее время открыть вторую группу", - подчеркивает Ольга Абрамова.

Обратиться в школу "Перезагрузка" можно по адресам в г. Самара: улица Свободы, 173, тел. 8(846) 250-04-78, Волжский проспект, 47, тел. 8(846) 242-27-62.