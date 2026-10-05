16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ и омбудсмен РФ по правам ребенка поддержат детей из приграничных регионов Билайн обеспечил фонд "Старость в радость" бесплатной федеральной "горячей линией" "Пятёрочка" объявляет набор детей и подростков от 5 до 18 лет в "Школу питания" Самарские власти перестанут платить частным детским садам Помощь, которая работает: спецпроект "Вызов" в Самарской области помогает сохранять семьи

Соцподдержка Общество

ВТБ и омбудсмен РФ по правам ребенка поддержат детей из приграничных регионов

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ и аппарат Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка запускают акцию в поддержку детей из приграничных регионов. Средства, собранные с 5 октября по 10 ноября, будут направлены на помощь детям из приграничных регионов, пережившим травмирующие события. Помощь будет оказана через благотворительный фонд "ВТБ-Страна".

На собранные средства будет организована выездная психолого-реабилитационная смена "Послезавтра" для детей от 7 до 14 лет, которые пережили чрезвычайную ситуацию или травмирующие события (опыт боевых действий, потеря близких, утрата жилья и др.). Всего ожидается не менее 100 участников из приграничных и исторических регионов: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Республики Крым. Каждый ребенок примет участие в смене в сопровождении взрослого.

Проект "Послезавтра" реализуется в рамках деятельности Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Куратор программы смены — благотворительный фонд "Страна для детей". За 4 года реализации участниками проекта стали более 6 тыс. детей и семей из 19 субъектов РФ, а также подростки из Республики Южная Осетия и дети из семей-переселенцев из Нагорного Карабаха. Весной 2027 года при поддержке ВТБ смена пройдет на площадке пансионата в Московской области.

Дети, пережившие чрезвычайную ситуацию или другое травмирующее событие, часто живут в состоянии стресса, недоверия и повышенной возбудимости. Семье становится сложнее сохранять устойчивость, а близким — поддерживать друг друга. Смена "Послезавтра" поможет вернуть эту способность: через поддерживающие индивидуальные или семейные занятия с психологом, работу со специалистами по травме, совместное творчество с арт-терапевтами, щадящие командные тренировки и другие активности. Проект будет отличать практико-ориентированный подход: навыки, освоенные на психологических сессиях и командных играх, сразу закрепляются в творческих и спортивных форматах и переносятся в повседневную социальную жизнь.

Чтобы принять участие в акции, необходимо в период с 5 октября по 10 ноября 2026 года совершить пожертвование в благотворительный фонд "ВТБ-Страна" любым удобным способом:

1. На странице сайта pay.vtbstrana.ru.

2. В мобильном приложении ВТБ Онлайн (Платежи — Все платежи — Пожертвования — БФ "ВТБ-Страна").

3. В любом банкомате ВТБ (Авторизация — Платежи — Пожертвования — БФ "ВТБ-Страна").

"Проект "Послезавтра" появился благодаря ребятам из Мариуполя. На одной из встреч в 2022 году они задали важный вопрос: "Какое будущее нас ждет?". Чтобы показать детям, что впереди у них много хорошего, значимого и интересного, запустили лагерные смены, во время которых ребята могли бы не только отдохнуть и восстановиться, но и почувствовать, что они не одни, найти друзей. Знаем истории, когда дети, закрывшиеся в результате пережитых тревог, после смены менялись и позже приезжали снова как вожатые. Некоторые подростки после профориентационных занятий выбирали специальность. Важно охватить такими сменами больше ребят, дать им опору и поддержку", — рассказала Мария Львова-Белова.

"Детям, пережившим травмирующие события, важно дать не просто поддержку, а возможность заново научиться быть детьми. Когда к такой работе подключаются благотворительный фонд, банк и государство, помощь становится адресной: психологи, терапевты и наставники работают с конкретной семьей и конкретной проблемой, чтобы дети могли снова доверять этому миру и людям вокруг. Эта акция — наш вклад в то, чтобы после любых потрясений у ребенка наступало "послезавтра" — тот самый день, когда он может снова мечтать и чувствовать себя в безопасности", — отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1