ВТБ и омбудсмен РФ по правам ребенка поддержат детей из приграничных регионов

ВТБ и аппарат Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка запускают акцию в поддержку детей из приграничных регионов. Средства, собранные с 5 октября по 10 ноября, будут направлены на помощь детям из приграничных регионов, пережившим травмирующие события. Помощь будет оказана через благотворительный фонд "ВТБ-Страна".

На собранные средства будет организована выездная психолого-реабилитационная смена "Послезавтра" для детей от 7 до 14 лет, которые пережили чрезвычайную ситуацию или травмирующие события (опыт боевых действий, потеря близких, утрата жилья и др.). Всего ожидается не менее 100 участников из приграничных и исторических регионов: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Республики Крым. Каждый ребенок примет участие в смене в сопровождении взрослого.

Проект "Послезавтра" реализуется в рамках деятельности Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Куратор программы смены — благотворительный фонд "Страна для детей". За 4 года реализации участниками проекта стали более 6 тыс. детей и семей из 19 субъектов РФ, а также подростки из Республики Южная Осетия и дети из семей-переселенцев из Нагорного Карабаха. Весной 2027 года при поддержке ВТБ смена пройдет на площадке пансионата в Московской области.

Дети, пережившие чрезвычайную ситуацию или другое травмирующее событие, часто живут в состоянии стресса, недоверия и повышенной возбудимости. Семье становится сложнее сохранять устойчивость, а близким — поддерживать друг друга. Смена "Послезавтра" поможет вернуть эту способность: через поддерживающие индивидуальные или семейные занятия с психологом, работу со специалистами по травме, совместное творчество с арт-терапевтами, щадящие командные тренировки и другие активности. Проект будет отличать практико-ориентированный подход: навыки, освоенные на психологических сессиях и командных играх, сразу закрепляются в творческих и спортивных форматах и переносятся в повседневную социальную жизнь.

Чтобы принять участие в акции, необходимо в период с 5 октября по 10 ноября 2026 года совершить пожертвование в благотворительный фонд "ВТБ-Страна" любым удобным способом:

1. На странице сайта pay.vtbstrana.ru.

2. В мобильном приложении ВТБ Онлайн (Платежи — Все платежи — Пожертвования — БФ "ВТБ-Страна").

3. В любом банкомате ВТБ (Авторизация — Платежи — Пожертвования — БФ "ВТБ-Страна").

"Проект "Послезавтра" появился благодаря ребятам из Мариуполя. На одной из встреч в 2022 году они задали важный вопрос: "Какое будущее нас ждет?". Чтобы показать детям, что впереди у них много хорошего, значимого и интересного, запустили лагерные смены, во время которых ребята могли бы не только отдохнуть и восстановиться, но и почувствовать, что они не одни, найти друзей. Знаем истории, когда дети, закрывшиеся в результате пережитых тревог, после смены менялись и позже приезжали снова как вожатые. Некоторые подростки после профориентационных занятий выбирали специальность. Важно охватить такими сменами больше ребят, дать им опору и поддержку", — рассказала Мария Львова-Белова.

"Детям, пережившим травмирующие события, важно дать не просто поддержку, а возможность заново научиться быть детьми. Когда к такой работе подключаются благотворительный фонд, банк и государство, помощь становится адресной: психологи, терапевты и наставники работают с конкретной семьей и конкретной проблемой, чтобы дети могли снова доверять этому миру и людям вокруг. Эта акция — наш вклад в то, чтобы после любых потрясений у ребенка наступало "послезавтра" — тот самый день, когда он может снова мечтать и чувствовать себя в безопасности", — отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.