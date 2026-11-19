Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство временного управляющего ООО "ЭкоСтройРесурс" о признании компании банкротом. В отношении организации открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"ЭкоСтройРесурс" был региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 2019 года по ноябрь 2024 года. Правительство Самарской области решило расторгнуть договор с компанией, ссылаясь на большое количество жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора. В последние годы организация по большей части занималась взысканием долгов и судебными разбирательствами.

Весной 2026 года "ЭкоСтройРесурс" заявил о намерении объявить себя банкротом. Но в итоге процесс запустили по иску ООО "Фаворит-1". В отношении компании ввели процедуру наблюдения.

В процесс банкротства бывшего регоператора заявились множество юридических и физических лиц. Также требования в 2,8 млрд рублей выдвинул комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области. Чиновники заявляют, что это "задолженность по выплате в пользу бюджета Самарской области неосновательного полученных денежных средств".

18 ноября временный управляющий ООО "ЭкоСтройРесурс" Павел Кривцов представил суду отчет о финансовом состоянии компании. Также он заявил ходатайство о признании должника несостоятельным (банкротом).

"Изучив представленный временным управляющим анализ финансового состояния должника, сведения об отсутствии у предприятия достаточных ресурсов для восстановления платежеспособности, суд признал ООО "ЭкоСтройРесурс" несостоятельным и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе арбитража.