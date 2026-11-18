Во вторник, 1 декабря, в Самаре состоится практическая антикризисная стратегическая сессия для гостиничного бизнеса. Министерство туризма Самарской области приглашает к участию представителей коллективных средств размещения региона.

В ходе встречи с отраслевыми экспертами будут найдены конкретные решения для развития бизнеса. Участники совместно проработают вопросы оптимизации операционных процессов, повышения качества гостевого сервиса, создания новых туристических продуктов.

Приглашенные эксперты:

Наталья Анисимова - эксперт по развитию туризма в регионах России, основатель Бюро развития туризма и проектов "Гении мест" и "Медиаразведка", модератор стратегической сессии,

Светлана Бурова - отельер-практик, генеральный менеджер Russian Hospitality Awards-2020,

Сергей Слабунов - предприниматель в индустрии впечатлений, управляющий 15 парками, ивентор, ресторатор, эксперт по туризму и развитию территорий,

София Волкоморова - CEO консалтинговой компании "Лаборатория движения", экс-исполнительный директор Сбера, модератор групповой работы.

По итогам работы участники получат практические инструменты повышения эффективности бизнеса в условиях низкого сезона, свежий взгляд на формирование клиентской лояльности и новые идеи для межотраслевых коллабораций. Формат мероприятия включает экспертные выступления, обмен опытом и работу в тематических группах.

Мероприятие состоится 1 декабря в конференц-зале отеля "7 Авеню" (ул. Ново-Садовая, 3). Работа начнется в 11:00.

Для участия необходима регистрация: до 30 ноября по ссылке.