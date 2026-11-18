Во вторник, 1 декабря, в Самаре состоится практическая антикризисная стратегическая сессия для гостиничного бизнеса. Министерство туризма Самарской области приглашает к участию представителей коллективных средств размещения региона.
В ходе встречи с отраслевыми экспертами будут найдены конкретные решения для развития бизнеса. Участники совместно проработают вопросы оптимизации операционных процессов, повышения качества гостевого сервиса, создания новых туристических продуктов.
Приглашенные эксперты:
Наталья Анисимова - эксперт по развитию туризма в регионах России, основатель Бюро развития туризма и проектов "Гении мест" и "Медиаразведка", модератор стратегической сессии,
Светлана Бурова - отельер-практик, генеральный менеджер Russian Hospitality Awards-2020,
Сергей Слабунов - предприниматель в индустрии впечатлений, управляющий 15 парками, ивентор, ресторатор, эксперт по туризму и развитию территорий,
София Волкоморова - CEO консалтинговой компании "Лаборатория движения", экс-исполнительный директор Сбера, модератор групповой работы.
По итогам работы участники получат практические инструменты повышения эффективности бизнеса в условиях низкого сезона, свежий взгляд на формирование клиентской лояльности и новые идеи для межотраслевых коллабораций. Формат мероприятия включает экспертные выступления, обмен опытом и работу в тематических группах.
Мероприятие состоится 1 декабря в конференц-зале отеля "7 Авеню" (ул. Ново-Садовая, 3). Работа начнется в 11:00.
Для участия необходима регистрация: до 30 ноября по ссылке.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru