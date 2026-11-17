Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы РФ о включении долга в 12,3 млрд руб. в реестр требований кредиторов банкротящегося ООО "Бруско Фактори".

"Включить требование Федеральной налоговой службы России в размере 12331162572 руб. 92 коп., в том числе: 6906578456 руб. 92 коп. основного долга, 4688766636 руб. пени, 735817480 руб. штрафа, в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "БРУСКО ФАКТОРИ", в составе требований кредиторов третьей очереди", - решил суд.

Напомним, самарская компания "Бруско Фактори" специализируется на производстве никотинсодержащей продукции. В 2025 г. она столкнулась с претензиями правоохранителей. Директор и учредитель компании Александр Веняминов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. В июне "Бруско Фактори" было признано банкротом с долгом по налогам более 950 млн рублей.

По данным налоговиков, "Бруско Фактори" было частью неофициальной группы компаний "Арманго", к которую входило более десятка ООО и 17 индивидуальных предпринимателей. Центром группы стала семья Веняминовых, а ключевыми фигурами - три брата. Николай Веняминов вел бухгалтерию группы, Александр Веняминов производил смеси, а Алексей Веняминов создал ООО "Бруско Импорт" для закупки электронных сигарет и комплектующих к ним под брендом "БРУСКО". Их мать Ольга Веняминова была задействована в работе ГК "Арманго" как юрист и индивидуальный предприниматель.

В нескольких производственных помещениях изготавливалась жидкость для электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Для этого в различных пропорциях смешивались пропиленгликоль (PG), глицерин (VG), ароматизаторы, никотин, малазийский кулер, подсластитель и подкислитель.

При этом на упаковках проставлялась стабильная дата выпуска - декабрь 2016 года. Она попадала в период до введения акциза на никотиносодержащую жидкость для ЭСДН. Также "Бруско", по версии налоговиков, значительно занижал объемы производства. Компания отчитывалась о сотнях выпущенных флаконах объемом 10, 30, 35, 100 и 120 мл за год, а в реальности речь шла о миллионах.

ООО "Бруско Фактори" было учреждено в 2021 г. и зарегистрировано в Самаре по ул. Металлистов, 30. По данным ИАС Seldon.Basis, выручка компании на пике ее деятельности - в 2024 г. - составила 991 млн руб. при чистой прибыли в 200 млн рублей. В 2025 г. показатели по выручке просели до 156 млн руб. и убытка в 17 млн рублей. В Самаре также зарегистрировано ООО "Бруско импорт" (ул. Стара Загора, 27), где учредителем выступает Алексей Веняминов. Выручка "Бруско импорта" в 2024 г. составила 4,5 млрд руб. при прибыли в 456 млн рублей. В 2025 г. выручка упала до 2,3 млрд руб. при убытке в 353 млн рублей. Компании владеют двумя десятками товарных знаков, среди которых Даблер, Лост Мэри, Чапман, Эльф Бар, Armango, Ultraman, Vibrowave, Innohead, Kivik и другие.

12 ноября в самарский арбитраж поступил иск от ФНС о банкротстве ООО "Бруско импорт".

При этом по поручению регионального управления Росимущества на торги выставлены пять автомобилей, принадлежащие компании. Среди них BMW X7 2022 года выпуска с госномером Р777АА163 и Mercedes-Benz GLS-класс 2021 года с номером О777СМ163. Начальная цена на них установлена в 11,3 млн руб. и 9,4 млн руб., соответственно.