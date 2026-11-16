"Газпром межрегионгаз Самара" безвозмездно поставляет газ на 40 Вечных огней Самарской области

Газификация мемориалов с Вечными огнями — часть масштабной программы по развитию газоснабжения регионов, которую ведет ПАО "Газпром" по поручению Президента России Владимира Путина.

Всероссийская акция "Храним огонь Победы", в рамках которой на новых и реконструированных мемориальных комплексах осуществляется подключение к сетевому природному газу, стартовала в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ноябре 2026 года новый Вечный огонь был торжественно зажжен в с. Шентала у монумента Славы в память воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Шенталинском районе более 8 тысяч человек ушли на фронт. Пятеро земляков — Алексей Журавлёв, Пётр Бочкарёв, Михаил Попов, Григорий Кузнецов и Григорий Гурьянов — за мужество и стойкость были удостоены звания Героя Советского Союза.

Шенталинцы приходят сюда почтить память погибших в ВОВ, в "горячих точках", в специальной военной операции. Здесь проходят митинги и праздники, по памятным дням несут службу юнармейцы.

Информация о действующих Вечных огнях и Огнях Памяти размещена и постоянно пополняется на интернет-портале "Храним огонь Победы" (Вечныйогонь.рус).

"Компания "Газпром межрегионгаз Самара" безвозмездно поставляет природный сетевой газ на 40 Вечных огней по всей Самарской области. Работа продолжается совместно с областными и муниципальными властями, газораспределительными организациями, с активными жителями. Считаем эту миссию — своим долгом", — отметил генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара", "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.