"Газпром межрегионгаз Самара" безвозмездно поставляет газ на 40 Вечных огней Самарской области

Газификация мемориалов с Вечными огнями — часть масштабной программы по развитию газоснабжения регионов, которую ведет ПАО "Газпром" по поручению Президента России Владимира Путина.
Всероссийская акция "Храним огонь Победы", в рамках которой на новых и реконструированных мемориальных комплексах осуществляется подключение к сетевому природному газу, стартовала в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В ноябре 2026 года новый Вечный огонь был торжественно зажжен в с. Шентала у монумента Славы в память воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Шенталинском районе более 8 тысяч человек ушли на фронт. Пятеро земляков — Алексей Журавлёв, Пётр Бочкарёв, Михаил Попов, Григорий Кузнецов и Григорий Гурьянов — за мужество и стойкость были удостоены звания Героя Советского Союза.
Шенталинцы приходят сюда почтить память погибших в ВОВ, в "горячих точках", в специальной военной операции. Здесь проходят митинги и праздники, по памятным дням несут службу юнармейцы.
Информация о действующих Вечных огнях и Огнях Памяти размещена и постоянно пополняется на интернет-портале "Храним огонь Победы" (Вечныйогонь.рус).
"Компания "Газпром межрегионгаз Самара" безвозмездно поставляет природный сетевой газ на 40 Вечных огней по всей Самарской области. Работа продолжается совместно с областными и муниципальными властями, газораспределительными организациями, с активными жителями. Считаем эту миссию — своим долгом", — отметил генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара", "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)